شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم» و«أمن الطرق» تتحدان في مباشرة الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وقعت «نجم» لخدمات التأمین مع القوات الخاصة لأمن الطرق اتفاقیة تخص توحید العمل المشترك بین الجهتین لمباشرة الحوادث المروریة على الطرق السریعة بین المدن والمناطق، بهدف تسهیل إجراءات معالجة تلك الحوادث.

وتأتي الاتفاقیة في إطار إستراتیجیة الشركة التوسعیة في مدن المملكة، وتعزیز سرعة إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات بیسر وسهولة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للتشغیل التجریبي من هذه الاتفاقیة انطلقت مطلع العام 2018 بین عدة طرق تربط بین مدن رئیسة هي: طریق مكة – جدة السریع، طریق الریاض – الخرج، طریق الأحساء – بقیق.

وقال الرئیس التنفیذي لنجم الدكتور محمد السلیمان: «إن نجم مستمرة في كل ما یجعل من السلامة المروریة وتوفیر الجهد والوقت على الطرقات الداخلیة والخارجیة هدفا ً رئیسا لها»، مؤكدا سعیهم الدائم لتحقیق التعاون المشترك وتعزیزه وتبادل الخبرات مع مختلف القطاعات، لأجل دعم خدمات السلامة المروریة والمساندة لقطاع المركبات في المملكة. حسب “المدينة”.