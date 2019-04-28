شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

وشمل التنبيه (مدينة نجران، ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو،لاسيما قائدي المركبات على الطرق السريعة.