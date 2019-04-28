شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة لـ«الخطوط السعودية» تغير مسارها وتهبط في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: هبطت طائرة تابعة للخطوط سعودية بمطار القاهرة الدولي، السبت، أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة. وصرحت مصادر بالمطار بأن برج المراقبة تلقي إخطاراً من قائد الطائرة بطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة لوعكة صحية شديدة.. وعلى الفور تم السماح له بالهبوط على أرض المهبط، وتم إحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي لتقديم الإسعافات للراكبة والكشف عليها. وقام طبيب الحجر الصحي بعلاج الراكبة علي الطائرة، والتأكد من سلامة حالتها لاستكمال الرحلة.

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