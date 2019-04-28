شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عمدة يزورون الحد الجنوبي ويلتقون قائد قوة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

زار أربعون عمدة حي من مختلف مناطق المملكة، أمس الأول أبطال القوات المسلحة بالحد الجنوبي معبرین لهم بالأصالة عن أنفسهم ونیابة عن أبناء الوطن عن فخرهم واعتزازهم بما یقومون به من الذود عن الوطن مقدمین الغالي والنفیس لحمایة الوطن ومقدراته.

وكان في استقبالهم عند وصولهم الحد الجنوبي قائد قوة جازان اللواء ركن محمد علي العمري قائد قوة جازان وعدد من أبطال القوات المسلحة بالحد الجنوبي، وقدموا له هدیة رمزیة عبارة عن درع باسمهم.

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وألقى العمدة عبدالله عبدالوهاب العنزي كلمة عمد المملكة نیابة عن زملائه، عبر فیها عن اعترازهم وبقیة زملائهم عمد المملكة بأبطال القوات المسلحة وجمیع رجال الأمن البواسل لما یقدمونه من تضحیات لأجل الوطن سائلین المولى جلت قدرته أن ینصرهم، مجددین العهد والولاء والبیعة لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز وولي عهده الأمین الأمیر محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وكان في استقبال عمد المملكة عند وصولهم جازان عمد منطقة جازان بالمنطقة الجنوبیة، وذلك بمركز الأمیر سلطان الحضاري بجازان، وحضر الحفل الذي أقامه عمد جازان بمناسبة الزیارة، مدیر شرطة المنطقة وقائد حرس الحدود وعدد من القیادات الأمنیة، وشارك به عدد من عمد المملكة بكلمة ترحیبیة لعمد جازان ثمن فیها دور العمد في الشراكة مع الجهات الأمنیة، ثم تلیت آیات من الذكر الحكیم، ثم قصیدة شعریة بالفصحى وأخرى بالعامیة ألقاها أحد الحضور، وقدمت عدد من العروض، وبعد ذلك تناول الجمیع مأدبة العشاء.

حضر الملتقى عدد من المسؤولین وأعیان وأهالي جازان ومن ثم توجه الجمیع في الیوم التالي للحد الجنوبي. حسب “المدينة”.