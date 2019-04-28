الخارجية العراقية تشجب تعليقا لوزير خارجية #البحرين بشأن الصدر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

عبرت وزارة الخارجية العراقية عن شجبها لتعليق صدر عن وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد بشأن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان وزع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن "كلمات وزير الخارجية البحريني، وهو يمثل الدبلوماسية البحرينية تسيء للسيد مقتدى الصدر بكلمات نابية، وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسية، بل تُسِيء أيضا للعراق، وسيادته، واستقلاله خصوصا عندما يتكلم الوزير البحريني عن خضوع العراق لسيطرة الجارة إيران".

وكان مقتدى الصدر قد طالب في بيان أمس "بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسورية فورا وتنحي حكامها والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول".

وعلق وزير الخارجية البحريني على بيان الصدر بتغريدة على موقع تويتر كتب فيها :"مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي . وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الايراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين. أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين".

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية أمس القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين بالإنابة وأبلغته "استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين ويمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلاً سافرًا في شؤون مملكة البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي".

Advertisements

وشدد بيان الخارجية العراقية على أن "العراق الذي دحر تنظيم داعش الإرهابي بعد أن عجزت جيوش جرارة عن دحره في مناطق أخرى لقادر على الدفاع عن حرياته واستقلاله، وعلى الجميع معرفة حدودهم والالتزام بالحقائق واللياقات الدبلوماسية".

وطالبت الخارجية العراقـية في بيانها مملكة البحرين "باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق الذي ... لا يقبل بأي حال من دولة يعتبرها شقيقة ويستضيف سفارتها في بغداد أن يكون موقفها الرسمي موقفاً استفزازياً ينتقص من سيادة العراق واستقلاله".

وتجمع العشرات من أتباع الصدر الليلة الماضية أمام مبنى قنصلية مملكة البحرين في مدينة النجف للتنديد بموقف وزير خارجية البحرين تجاه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ومن المتوقع أن يخرج أتباع الصدر في بغداد عصر اليوم في وقفة كبيرة أمام مبنى سفارة البحرين في بغداد للتنديد بهذا الموقف.