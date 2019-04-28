تصل لـ5 سنوات.. السجن ينتظر مستشار مصري في البحرين

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المادة 302.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل

يواجه المستشار القانوني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عدة عقوبات بالحبس والغرامة بعدما وجه عبارات سب وقذف في إحدى اجتماعات الغرفة لأحد الأعضاء، زاعمًا حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب، وهو ما دفع السلطات البحرينية القبض عليه قبل مغادرة مطار البحرين الدولي، وأمرت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة البحرينية للمستشار، تهم ارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير.

القانون البحريني بشأن عقوبة تلك التهم، فإنه بالفصل الرابع بعنوان "القذف والسب وإفشاء الأسرار"، نصت المادة رقم 364 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس

القانون البحريني بشأن عقوبة تلك التهم، فإنه بالفصل الرابع بعنوان "القذف والسب وإفشاء الأسرار"، نصت المادة رقم 364 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع". وتضمنت المادة 365 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوب الحبس مدى لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينا أو بإحدى العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أقناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع". وفيما يخص الاعتداء على سلامة جسم الغير، فنصت المادة رقم 296 على أنه "يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة"، بالإضافة إلى المادة 302 التي شملت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص". Advertisements كما حددت الأمر أيضا المادة 338، التي نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها"، فضلا عن المادة 339، المتضمنة "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما". أما بالنسبة لازدراء فئة من المجتمع، نصت المادة رقم 172، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام". وشددت النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة على أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كل ما خولها القانون من إجراءات قانونية ضد كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو ان ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة. وكان رئيس الغرفة سمير ناس قد أعلن إقالة المستشار القانوني على ضوء المشاجرة في الجمعية العمومية للغرفة، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي: «المحافظة على نسيجنا الاجتماعي واجب أخلاقي وديني ومن يتجاوزه يستحق المعاقبة الصارمة، ولا أقبل أي فرد يعمل معي أن يتعدى على مكون اجتماعي أصيل في وطني لأنهم أهلي وناسي، فمن انتقصهم فقد انتقصني شخصيا، وعليه فقد اتخذت قرار إقالة المستشار فورا منذ يوم أمس، ردعا وتأديبا لتجاوزه حدود المبادئ التي نؤمن بها ونعمل بها في مؤسساتنا». اقرأ أيضًا: ماذا قالت صحف البحرين عن مشاجرة مستشار مصري مع تجار؟ صفع أحدهم.. أزمة طائفية بالبحرين بسبب مستشار مصري

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