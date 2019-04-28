انت الان تتابع ماذا قالت صحف البحرين عن مشاجرة مستشار مصري مع تجار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة جمعية الصحفيين: الإساءة الطائفية وإهانة واحدة من مكونات الشعب البحريني أمر مرفوض وتعتبر زعزعة للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.. الحادثة تحولت لقضية مجتمعية

ضجة كبيرة بطلها مصري يعمل مستشارًا قانونيًا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث وجه عبارات سب وقذف في إحدى اجتماعات الغرفة لأحد الأعضاء، زاعمًا حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب، وهو ما دفع السلطات البحرينية القبض عليه قبل مغادرة مطار البحرين الدولي، وأمرت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

وشددت النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة على أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كل ما خولها القانون من إجراءات قانونية ضد كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو ان ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه

وشددت النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة على أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كل ما خولها القانون من إجراءات قانونية ضد كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو ان ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة.

رئيسة جمعية الصحفيين

أكدت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد، أن الإساءة الطائفية وإهانة واحدة من مكونات الشعب البحريني أمر مرفوض، وتعتبر زعزعة للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وقالت السيد، إن الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بإنهاء عقد المستشار القانوني واستنكاره التام لما حصل، يعتبر موقفاً صريحاً منه ويشكر عليه، خاصة وأن الحادثة التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة تحولت لقضية مجتمعية.

اقرأ أيضًا: حبس وإقالة مستشار مصري في البحرين بعد مشاجرة مع تجار

كما اعتبرت أن الحراك النيابي الذي سارع باتخاذه عدد من النواب يصب في إطار الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وفيه تفعيل لدورهم بالمجتمع، وأن تحريك الدعوى الجنائية بشكل رسمي وسريع سيساهم في ردع كل من تسول له نفسه الإساءة لأي طائفة في مملكة البحرين.

وأضافت :"رغم الأحداث المؤسفة، إلا أن المجتمع البحريني أثبت كما هي عادته دائماً متنانة العلاقة بين الطائفتين الكريمتين، وهو ما أثبتته ردود الأفعال على جميع المستويات الرسمية والأهلية، والتي أعربت عن رفضها التام لأي نوع من أنواع الإساءة".

الأنباء البحرينية

نشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيان النائب العام بالمملكة حول واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري ومواطنين بحرينيين، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وإزدراءها، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليه تمهيدا لمحاكمته جنائيا.

Advertisements

وأبرزت الصحف البحرينية الصادرة اليوم السبت واقعة المشاجرة:

أخبار الخليج

تحت عنوان "ناس قد يعزل مستشاره!"، قالت صحيفة أخبار الخليج وهي أوسع الصحف البحرينية انتشارا، "بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت مساء أمس في عمومية الغرفة، تداولت أنباء عن عزل رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس مستشاره القانوني الذي تلفظ بالفاظ نابية خلال الاجتماع".

صحيفة الأيام



نقلت تصريحات أيضا لرئيس غرفة تجارة البحرين سمير ناس، يعرب فيها عن أسفه حول الواقعة، وتابعت الصحيفة: "أعرب رئيس الغرفة باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن شكره وتقديره العميقين لأعضاء الجمعية العمومية العادية على حضورهم المثمر ومشاركتهم الفاعلة في الاجتماع الذي انعقد عصر يوم أمس من الدعوة الأولى من خلال تحقيق النصاب القانوني المطلوب، والانتهاء من جميع البنود خلال الوقت المحدد دون الحاجة الى اللجوء إلى التصويت".

صحيفة البلاد

قالت تحت عنوان: "النيابة تأمر بحبس "المستشار الطائفي" 7 أيام "أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أمس أن إجراءات قانونية اتخذت بحق المستشار القانوني الذي أساء إلى تجّار واشتبك معهم.

ولفتت إلى أن المستشار "قد تعدى على تجار بألفاظ طائفية في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين أمس الأول، الأمر الذي تطوّر إلى عراك واشتباك بالأيدي مما استدعى تدخل رجال الأمن".

اقرأ أيضًا: صفع أحدهم.. أزمة طائفية بالبحرين بسبب مستشار مصري

وأكدت، أن شرطة العاصمة كانت قد أعلنت اتخاذ "الإجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي وإحالة شخص من جنسية عربية للنيابة العامة، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل".

وعلى صعيد مقالات الرأي، قال الكاتب البحريني إبراهيم النهام، في مقال بعنوان (هذا المُتطاول لا يُمثل مصر) بصحيفة "البلاد البحرينية"، أن المستشار القانوني المصري لا يمثل إلى نفسه، مؤكدا أن المصريين لهم مكانة مقدرة ودور كبير في بناء المملكة.

وتابع: "المصريون لهم منا كل الحشيمة، والكرامة، والمكانة المقدرة، عرفاناً لدورهم البارز في بناء الوطن، في مجالات كثيرة وعديدة، منها قطاعات التعليم، القانون، الطب، التجارة، وهو أمر لا ينكره إلا جاحد، أو مزيف للحقائق".

إقالة المستشار المصري

وكان رئيس الغرفة سمير ناس قد أعلن إقالة المستشار القانوني على ضوء المشاجرة في الجمعية العمومية للغرفة، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي: «المحافظة على نسيجنا الاجتماعي واجب أخلاقي وديني ومن يتجاوزه يستحق المعاقبة الصارمة، ولا أقبل أي فرد يعمل معي أن يتعدى على مكون اجتماعي أصيل في وطني لأنهم أهلي وناسي، فمن انتقصهم فقد انتقصني شخصيا، وعليه فقد اتخذت قرار إقالة المستشار فورا منذ يوم أمس، ردعا وتأديبا لتجاوزه حدود المبادئ التي نؤمن بها ونعمل بها في مؤسساتنا».