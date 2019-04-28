شكرا لقرائتكم أبو فاعور: السوريون خرجوا بجيشهم ومخابراتهم ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 23:19

أعلن وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور أن "السوريين خرجوا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 بجيشهم ومخابراتهم ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم ".



شارك أبو فاعور والنائب فيصل الصايغ في اعتصام لاهالي عين دارة للمطالبة بالغاء ترخيص معمل الاسمنت(لآل فتوش) في البلدة خلافا لما صدر عن مجلس شورى الدولة. وكشف ان "وزارة الصناعة لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع"، مستغربا "كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية" . وقال: "هذه أمّ الفضائح وفضيحة ما بعدها فضيحة اذ كيف ان ادارة قضائية تبلغ خصم في دعوى ضد الدولة قرارها وهو يعلنه عبر الاعلام والوزارة لم تتبلّغ" ، معتبرا ان "السرعة في قرار شورى الدولة ملفتة وكأنه معدّ سلفا او غبّ الطلب".

وكانت شركة اسمنت الارز أعلنت ان مجلس شورى الدولة أصدر قرارا قضائيا قضى بـ"وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي وكذلك إلغاء قراري تمديده الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن(حزب الله) بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد الى شركة "إسمنت الأرز" ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها - قضاء عاليه"، كما افادت الشركة.

وشدد أبو فاعور على ان" قرار مجلس شورى الدولة يرقى الى مستوى الفضيحة القضائية بكل المقاييس وطالبنا وزير العدل بالتوضيح وحتى اللحظة لم يصلنا اي جواب ولا تستطيع الوزارة ان تصمت صمت القبور ازاء الفضيحة". واكد ان "القرار لن يمر مرور الكرام فالتفتيش القضائي مطالب بالتوضيح . نريد تحقيقا شفافا وسنلجأ الى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية قبل ان نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية". وقال: "من الواضح ان محيط معمل الاسمنت في عين دارة تحول الى جزيرة أمنيّة وهناك حديث عن ميليشيات ومسلحين وقناصين والامر برسم القضاء والاجهزة الامنية ومسؤولية الدولة اللبنانية ويجب الا يتطوّع احد منا لمحاولة التصدي لهذا الامر".

ولفت أبوفاعور الى ان "رسالة وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي لاهالي عين دارة هي بأننا لن نتخلّى عنكم في هذه المعركة والمعركة لم تنتهِ وهي معركة قانونية قضائية ادارية لا اكثر، ولا زال لدينا الكثير من الاوراق لنقدّمها وقرار الصناعة محق".

وزير البيئة

وفي السياق جال وزير البيئة فادي جريصاتي، في المقالع والكسارات في منطقة عين دارة في قضاء عاليه، واطلع من رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، على "القرارات، وما تملكه البلدية من مستندات عن المقالع والكسارات في البلدة، منها المرخص وغير المرخص، وما تعنيه من خراب في المشاعات والممتلكات التي تخص البلدة".

وعاين جريصاتي، ميدانيا، يرافقه هيدموس وأعضاء المجلس البلدي ومدير محمية أرز الشوف نزار هاني، مواقع الكسارات، واطلع على الخرائط التي تحدد مشاعات البلدية ومحمية أرز الشوف.

وشرح هيدموس الوضع لجريصاتي، فقال: "نحن طالبنا بإقفال كل الكسارات، وليس كسارات فتوش فقط، التي هي واحدة من الكسارات، أما موضوع معمل الإسمنت المنوي إنشاؤه، من قبل فتوش في هذه المنطقة، الذي عاد ونال ترخيصا، فنحن ضد إقامة هذا المعمل".

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وكشف أن "الكسارات معتدية على مشاعات البلدة. هناك عدة كسارات لفتوش ولغيره، جميعها معتدية على مشاعات البلدة، ونحن بصدد تجهيز دعوى قضائية بحق المعتدين على أملاكنا ومشاعاتنا".

جريصاتي: ما رأيته اليوم معيب

وتحدث جريصاتي، فقال: "زيارتي اليوم، ليس لها أي علاقة بموضوع معمل الإسمنت، لأكون واضحا أمام الجميع، أنا اليوم وزير بيئة، وليس وزير صناعة، كل وزير له سيادة على وزارته، ويقوم بعمله الذي يحكم فيه ضميره".

أضاف: "أنا اليوم هنا، لأرى المقالع، فالمشكلة اليوم هي المقالع، وما رأيته أنا وأنتم اليوم، هو هدف زيارتي، الذي يجب أن يعرفه كل اللبنانيين".

وتابع: "يجب أن نخرج من المناطقية، التي عشنا فيها، ونفكر أن محمية أرز الشوف، لا تعني الشوف فقط، والكسارات والمقالع في عين دارة، لا تسبب الأذى لأهالي عين دارة فقط. الأهالي لبنانيون والأراضي والمشاعات هي ملك كل لبنان، وليست أملاك بلدة فقط. يجب أن نبدأ جميعا بالتفكير، أنه إذا كان هناك تلوث في الليطاني، فهذا يعني كل لبنان، وكذلك إذا كانت عكار متأذية، فجميعنا نتأذى، وإذا كان هناك من أحد يكسر القانون ويخالفه، فإنه يجرح كل لبناني، ويتعدى على كرامة كل لبناني. لأن هذه الدولة، هي دولتنا، ولنا جميعا، وإذا كانت دولتنا مهانة وغير محترمة وبلا هيبة، فإن كل واحد منا، سواء كان مقيما في بيروت، أو في الجنوب، أو في الشمال، فهو مهان. هذا الموضوع يجب أن نتعود عليه، فإما أن نبني دولة وإما أن نبقى في المزرعة، التي نراها وترونها اليوم".

وقال: "أنا اليوم، جلت في مزارع وليس مقالع. ما رأيته اليوم، شيء معيب، معيب باعتراف أصحاب المقالع، الذين يغتصبون هذه الأماكن منذ أربعين عاما. الكلمة هي اغتصاب، هذا ليس عملا، هذا اغتصاب. لأنه عندما نرى ارتفاع الحفر أكثر من سبعين مترا، هذا شيء لا يعوض ولا يمكن استصلاحه".

"منع مرافقي وزير البيئة من دخول موقع كسارات فتوش"

وأعلن: "من الآن فصاعدا، أقول لكم، هناك قانون سيطبق على كل اللبنانيين. كان لدينا نظرية سابقا، أن هناك أناسا أقوى من الدولة وهم محميون. هذا الموضوع سقط وسيسقط من الآن. أقول لكم، أن ذلك لا يتم إلا بتطبيق القانون، ليس هناك أي شخصنة في الموضوع. وما يطبق على عين دارة، يجب أن يطبق على كل مناطق لبنان وعلى عكار. وقبل أن آتي إلى هنا اليوم، كنت أدعي على كسارة بالضنية وعلى مقلع بالضنية، لأنهما يعملان من دون ترخيص، ومن دون أن يسألا عن وزارة البيئة، التي لا تعرف عنهما شيئا. هناك مواطنون أرسلوا لي خبرا عن هذه الأمر". وقال: "كل دقيقة، نحن عرضة لأن يكون هناك شخص يقول أنا أريد تخطي الدولة وافتح على حسابي. لا يمكن أن نبني بلدا إذا أكملنا هكذا، ولن تبقى بيئة. من الآن أؤكد لكم، إذا استمر عمل المقالع كما هو الآن، لن تبقى بيئة".

وردا على سؤال حول تغريدات جنبلاط الأخيرة، أجاب: "وليد بك رجل سياسي وزعيم، وهذا رأيه، وأنا أحترمه، وله الحق بأن يعبر عن رأيه، وبالطريقة التي يريدها، وباستطاعة كل إنسان، أن يعبر عن رأيه، أنا لا أتعاطى في السياسة، فقط أتعاطى في البيئة، وحدودي هي البيئة فقط".

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، توجه جريصاتي، إلى موقع كسارات فتوش، حيث تمكن من دخولها وحده، بعدما منع عناصر الحاجز عند مدخلها، مرافقيه في الجولة، من الدخول".