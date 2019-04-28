شكرا لقرائتكم مقتل شرطيَين وخطف موظفَين من شركة «شل» في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واري (نيجيريا) - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 20:34

قتل مسلحون شرطيَين وخطفوا موظفَين من شركة «شل» البريطانية الهولندية للنفط في جنوب نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم السبت.



وكان موظفون في «شل» يستقلون الخميس الماضي حافلة صغيرة يحرسها عناصر شرطة، حين هوجمت في منطقة روموجي قرب مدينة بورت هاركورت من قبل مجموعة مسلّحة، قتلت شرطيين اثنين قبل مغادرتها المكان ومعها موظفين اثنين، بحسب رئيس الشرطة في ولاية ريفرز اوموني نامدي. ولم تحدد جنسية الموظفين المختطفين.

وقال نامدري: «سنقوم بكل جهودنا الممكنة لتأمين تحريرهما». وذكّر بحوادث اختطاف سابقة لموظفين في شركات نفطية تم الإفراج عنهم مقابل فديات بعد أيام قليلة من اختطافهم. وأكد الفرع النيجيري لشركة «شل» وقوع الهجوم واختطاف موظفين اثنين لديها، من دون معلومات إضافية.

وفي ولاية ريفرز اوموني نامدي أيضاً، هاجم مسلحون باصاً يوم الخميس، وقتلوا سائقه واختطفوا 12 راكباً، جرى بحسب الشرطة تحريرهم بعد ساعات من ذلك.