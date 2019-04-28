شكرا لقرائتكم «الحرس الثوري» الإيراني يتحرش بحاملة طائرات أميركية بطائرة «مسيّرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب – | منذ 13 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 22:46

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء بأن «الحرس الثوري» سيّر طائرة بلا طيار، رصدت حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج.



الوكالة المحسوبة على استخبارات «الحرس» بثّت تسجيلاً مصوّراً لطائرة مسيّرة تحلّق فوق حاملة الطائرات «يو أس أس دوايت أيزنهاور» وسفن حربية أميركية أخرى.

وأشارت «تسنيم» إلى «التقاط صور جديدة أخيراً»، مضيفة أن «طائرات مسيّرة لبحرية الحرس الثوري رصدت أسطول الأميركيين في الخليج». وتابعت: «يسيطر الحرس على كل تحرّكات القوات الإرهابية الأميركية في المنطقة والخليج، ويرصد تحرّكاتها بدقة».

يأتي ذلك بعدما أدرجت الولايات المتحدة «الحرس» على لائحتها لـ «المنظمات الإرهابية الأجنبية». وردّت إيران بتصنيف القوات الأميركية «إرهابية».