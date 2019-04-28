شكرا لقرائتكم مادورو يضاعف الحدّ الأدنى للأجور... إلى 8 دولارات شهرياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس، واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ 13 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 19:54

ضاعف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحدّ الأدنى للأجور، فبات يعادل أقلّ من 8 دولارات شهرياً، في ظلّ تضخم هائل وتراجع قياسي لسعر العملة الوطنية (البوليفار).



وأفاد مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية بأن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3,46 دولار بسعر الصرفي الرسمي) إلى 40 ألف بوليفار (7,69 دولار). وتُطبّق هذه الزيادة بمفعول رجعي بدءاً من 16 الشهر الجاري. كذلك أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4,80 دولار).

وأفادت المنظمة غير الحكومية "سيندا" التي تقيس كلفة المعيشة، بأن الحدّ الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عُشر السلة الغذائية الأساسية، علماً ان فنزويلا تواجه أزمة معيشية طاحنة وتعاني نقصاً خطراً في الأدوية والأغذية. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة 10 ملايين في المئة.

وهذه ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة، وكان أمر عام 2018 بـ 6 زيادات في الأجور. وأطلق في آب (أغسطس) الماضي برنامج إصلاحات يستهدف تطويق الأزمة، وأعلن خفض العملة بنسبة 96 في المئة. لكن العملة خسرت 98,8 في المئة إضافية من قيمتها.

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مرسوم مادورو نُشر بعد ساعات على إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا والقاضية البارزة في النظام كارول بادييّا، علماً أن واشنطن اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة.

ووَرَدَ في بيان أصدرته الوزارة: "سنواصل استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلّمون مسؤوليات في المجالين الديبلوماسي والقضائي لحساب نظام غير شرعي". وأشار إلى أن هؤلاء "ينقلون إيرادات الفساد، عبر محاولتهم استغلال النظام المالي الأميركي وسوق العقارات". وتابع: "كل الأصول والمصالح العائدة لهؤلاء جُمِدت، في الولايات المتحدة أو التي يديرها رعايا أميركيون".

وربط أريازا هذه العقوبات بكلمة ألقاها قبل يوم أمام الأمم المتحدة، مندداً بـ "حصار إجرامي" الاميركي على فنزويلا. وكتب على "تويتر": "إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تردّ علينا في شكل يائس، إذ أن الحقيقة تجرح".

ووصفت الخارجية الفنزويلية العقوبات بأنها "أحادية وغير قانونية"، فيما حضّت روسيا الولايات المتحدة على "العودة إلى القانون الدولي وإنهاء سياسة الابتزاز والتوقف عن إثارة التوتر في فنزويلا من الخارج". وندّدت بـ "محاولة وحشية لممارسة ضغوط على الحكومة والشعب في فنزويلا".

في جنيف، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 21 فنزويلياً فُقدوا بعد غرق قارب يقلّهم إلى ترينيداد وتوباغو. وتقدّر المفوضية أن أكثر من 3 ملايين فنزويلي فرّوا من بلادهم منذ عام 2014.