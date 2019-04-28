شكرا لقرائتكم بيونغيانغ ترى «أخطاراً متزايدة لحرب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 20:47

حذّرت بيونغيانغ من «أخطار متزايدة لحرب»، في الذكرى الأولى لقمة تاريخية جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والتي قاطعت الدولة الستالينية احتفالاً مخصصاً لإحيائها.



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ودعت «لجنة التوحيد السلمي للبلاد»، المكلّفة العلاقات مع سيول، الشطر الجنوبي إلى «العمل بنشاط أكبر» لتحسين العلاقات بين الدولتين. وحذّرت من «إيجاد وضع خطر قد يقود إلى عودة للماضي (ويطرح خطر) فوضى وشيكة، نظراً الى أخطار متزايدة لحرب»، محملةً المسؤولية لـ«ضغوط» تمارسها الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، لم تستجب بيونغيانغ دعوة سيول للمشاركة في احتفال نُظم اليوم السبت، في بلدة بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، وخُصِص لإحياء ذكرى القمة.

وأصغى حوالى 500 مشارك في الاحتفال، بينهم ديبلوماسيون ومسؤولون من الحكومة الكورية الجنوبية، إلى موسيقيين كوريين جنوبيين وصينيين وأميركيين ويابانيين. الرئيس الكوري الجنوبي الذي غاب عن الاحتفال، قال في تسجيل مصوّر: «هذا طريق جديد يجب أن نسيره معاً، وعلينا، أحياناً، انتظار أن يلحق بنا مَن يسيرون ببطء».

والتقى مون كيم في 27 نيسان (أبريل) 2018، ممهداً لقمة أولى جمعت الزعيم الكوري الشمالي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سنغافورة في حزيران (يونيو) 2018. لكن قمتهما الثانية في هانوي فشلت، نتيجة خلافات حول تفكيك البرنامجَين النووي والصاروخي لبيونغيانغ. وحذّر كيم سيول من تنصيب نفسها «وسيطاً للتدخل» بين واشنطن وبيونغيانغ.