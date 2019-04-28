شكرا لقرائتكم ترامب يسحب أميركا من معاهدة دولية للأسلحة التقليدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – رويترز، أ ف ب - | منذ 13 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 19:52

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأميركية للسلاح، أن بلاده ستنسحب من معاهدة دولية للأسلحة أبرمها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى.



وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة بوصفها إحدى الدول الموقّعة على معاهدة تجارة الأسلحة، علماً أن مجلس الشيوخ لم يصادق عليها. وقال أمام آلاف منهم: «نسحب توقيعنا».

وبرّر ترامب قراره، إذ كتب على «تويتر» أنه دفاع عن «السيادة الأميركية»، وزاد: «لن نسمح لبيروقراطيين أجانب بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني»، في إشارة إلى الدستور الأميركي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتلقى قريباً مذكرة رسمية بانسحاب واشنطن من المعاهدة التي عارضتها الرابطة، علماً أنها تنظّم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية، المقدّرة بنحو 70 بليون دولار، وتستهدف إبقاء الأسلحة بعيدة من متناول منتهكي حقوق الإنسان. وتعتبر الرابطة أن المعاهدة تقوّض الحقوق الفردية في امتلاك السلاح.

ووصف الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المعاهدة بأنها «إنجاز تاريخي في جهود ضمان التحلّي بالمسؤولية في عمليات نقل الأسلحة على المستوى الدولي».

Advertisements

في الوقت ذاته، قالت آبي ماكسمان، مديرة منظمة «أوكسفام» في الولايات المتحدة، إن الأخيرة «ستنضمّ الآن إلى إيران وكوريا الشمالية وسورية، بوصفها دولة غير موقّعة على هذه المعاهدة التاريخية، التي تركّز أساساً على حماية الأبرياء من الأسلحة الفتاكة».

أما أدوتي أكوي، وهو مسؤول في «منظمة العفو الدولية»، فرأى أن «إدارة ترامب تعيد فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات (أسلحة)، في ظلّ معايير ضعيفة لحقوق الإنسان».

على صعيد آخر، علّق ترامب (72 سنة) على ترشّح الديموقراطي جو بايدن (76 سنة) لانتخابات الرئاسة، قائلاً: «أشعر بأنني في ريعان الشباب وأكاد لا أصدّق الأمر. أنا الأكثر شباباً. لا أزال شاباً مفعماً بالحيوية والنشاط». وأضاف: «عندما أنظر إلى جو (بايدن)، لا أعرف، ولن أقول يوماً إن أيّ فرد هو كبير جداً في السنّ».

وأكد أنه سيهزم بايدن بـ «سهولة»، في حال تواجها في الاقتراع إثر الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تعتزم إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع المكسيك، تضمّ حوالى 300 جندي، بينهم حوالى 100 طاهٍ لتوزيع الوجبات، و160 سائقاً و20 محامياً.

وكانت الوزارة ذكرت أن لا خطط لأن تتفاعل قواتها مع المهاجرين، لأنها تساعد عناصر حرس الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير الشرعية.