شكرا لقرائتكم مؤتمر عربي يدعو إلى تبني استراتيجية أمنية لمواجهة الجرائم الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 19:18

دعا المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، الدول الأعضاء إلى تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الالكترونية بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الالكتروني.



وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، بتشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم الكترونية، داعياً إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

وأكد المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالباً الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بوضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وانتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية، بما يسهم في تعزيز جهود الدول العربية في مواجهة تلك الجرائم .

وطالب المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.