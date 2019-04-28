مقتل 3 من «داعش» بضربة جوية أميركية في الصومال

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محمد عثمان - الرياض - بوصاصو - رويترز - | منذ 14 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 19:43
قال مسؤول عسكري أميركي اليوم السبت إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من «داعش» في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال أمس الجمعة، وذلك بعد أسبوعين من مقتل نائب زعيم التنظيم في ضربة أخرى.
وقال شاهد إن صواريخ ضربت بئرين على مشارف قرية تيميرشي التي تبعد نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بنط. وكثّف الجيش الأميركي الضربات الجوية في الصومال كثيراً منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، وقال إنه قتل أكثر من 800 متشدد في عامين.
وقال مدير عمليات «القيادة الأميركية في أفريقيا» (أفريكوم) غريغ أولسون في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت: «تلك الضربة الجوية قضت على أعضاء في تنظيم داعش كانوا يتجمعون في منطقة نائية في شمال الصومال». وأعلنت «أفريكوم» مسؤوليتها عن قتل نائب زعيم «داعش» في الصومال عبد الحكيم دوكوب في 14 الجاري.
وقال أحمد نور، وهو أحد السكان، لـ «رويترز» عبر الهاتف: «سمعنا دوي 4 صواريخ على مشارف قرية تيميرشي». وأضاف أن «متشددين من داعش وحركة الشباب كانوا يستخدمون البئرين.
وقال مسؤول في المخابرات في بلاد بنط إن الضربة الجوية استهدفت الجماعتين. وأضاف لـ «رويترز» عبر الهاتف: «هناك خسائر ونحن نحقق في الأمر. وانتزعت حركة الشباب ثلاث قواعد من داعش خلال المعارك الأخيرة».
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