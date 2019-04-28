شكرا لقرائتكم إسرائيل تطلق سراح أسيرين بعد استعادة رفات جندي من سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس - رويترز - | منذ 14 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 18:49

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم السبت أن إسرائيل ستطلق سراح أسيرين بعدما استعادت رفات جندي مفقود منذ العام 1982 عثرت عليها قوات خاصة روسية في سورية.



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وسلمت روسيا خلال الشهر الجاري رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية. وكان باومل يبلغ من العمر 21 سنة عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان، وأعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

وقال مصدر في الحكومة السورية لـ «رويترز» إن اثنين أو أكثر من الأسرى السوريين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية بعد وساطة روسية. وأضاف أن السلطات ضغطت على موسكو لتأمين إطلاق سراح الأسرى بعد أنباء تسليم رفات الجندي الإسرائيلي.

ونأى الجانبان بنفسيهما على ما يبدو عن ذكر ما إذا كانت الخطوة ضمن اتفاق مبادلة تم التوصل إليه عبر التفاوض بين إسرائيل وسورية.

وقال المسؤول الإسرائيلي، طالباً عدم الكشف عن هويته: «إسرائيل قررت خلال الأيام الماضية إطلاق سراح أسيرين في بادرة حسن نوايا، فقط بعد استعادة رفات زخاري باومل». ولم يصدر أي تعليق من السلطات الروسية حتى الآن، كما أحجم ناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.