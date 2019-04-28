شكرا لقرائتكم المعارضة السودانية تتوقع الاتفاق على مجلس انتقالي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم – رويترز، أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 18:47

قال المفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أيمن نمر اليوم السبت بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.



وأضاف: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل إلى اتفاق مرض لكل الأطراف، ونتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بشأن تشكيل مجلس السيادة".

وكان قادة التظاهرات عقدوا عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 الجاري في أعقاب 4 أشهر من الاحتجاجات.

وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات متمردة، على التظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.

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إلى ذلك، دعا المعارض البارز الصادق المهدي اليوم السبت إلى انضمام السودان "فوراً" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير.

وقال المهدي لصحافيين: "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة وينبغي فوراً الانضمام لها"، مشيراً في الوقت ذاته الى أن "هذا الموقف يجب أن يكون بالتنسيق مع المجلس العسكري".

إلى ذلك، أعلنت "وكالة السودان للأنباء" أن السودان وقع اتفاقاً مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، الذي يتخذ من الكويت مقراً، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

وذكرت الوكالة أن القرض سيُستخدم لدعم المشاريع التنموية في السودان، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.