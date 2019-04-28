شكرا لقرائتكم «دول الرباعية» تؤكد التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 18:20

أكدت دول اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن (الإمارات، السعودية، بريطانيا، وأميركا) أن إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي تصنعها (إيران) وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة، يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع.



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وأصدرت اللجنة، عقب اجتماعها في لندن بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، بيانا مشتركا أكدت فيه التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للسعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، داعيين إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها الميليشيا الحوثية وحلفاؤها، مؤكدين أن تنفيذ اتفاق الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني فحسب بل كان خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة دائمة في البلاد.

وتوقع ممثلو الدول الرباعية أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاق الحديدة على الفور، داعيين بوجه خاص الحوثيين إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، معربين عن تطلعهم إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق عند اجتماعهم في 15 مايو مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة.

وجددوا دعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في تنفيذ اتفاق الحديدة، والذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه.