شكرا لقرائتكم "المسار اللبناني": المملكة الراعي الأبرز للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 18:33

نوهت حركة "المسار اللبناني" بـ "النشاط الرسمي والديبلوماسي للمملكة العربية السعودية، والذي منح لبنان واللبنانيين القيمة الإضافية للمشهد العربي الذي يجب ان يكون عليه، وما نراه من اهتمام سعودي بلبنان لم يتوقف يوما وليس وليدة اليوم، فالعلاقة متجذرة ولطالما كانت المملكة الراعي الأبرز للبنان والداعمة لصموده".



ورأى الحركة في بيان اليوم (السبت)، أن "محاولة النيل من العلاقات اللبنانية - السعودية ستبوء بالفشل، فمن دعم لبنان الرسمي سياسيا واقتصاديا وإنسانيا ووقف بجانبه طوال سنوات من الحروب والنزاعات والإعتداءات، ليس كمن أنهك لبنان بالحديد والنار ووزع أبناءه وقودا لحروب لا ناقة له بها ولا جمل". ودعت "كل من يتحدث بالعروبة بعامة والإسلام بخاصة، إلى أن يعرف حده ويقف عنده، فكما أننا لا نرضى بتدخلات خارجية في لبنان بالرغم من إمعان البعض بانتهاك حرمة لبنان عبر استحضار من اختاروهم ليكونوا أسيادا لهم، كذلك لن نرضى بأي اعتداء لبناني على أي دولة شقيقة لمعظم اللبنانيين".