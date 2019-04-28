شكرا لقرائتكم إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 16 ساعة في 27 أبريل 2019 - اخر تحديث في 27 أبريل 2019 / 18:12

أيدت محكمة النقض في مصر اليوم السبت إدراج 20 متهماً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات. ورفضت المحكمة طعناً مقدماً من المتهمين الـ20، بينهم 4 نساء، على قرار سبق وصدر في حقهم بإدراجهم على قوائم الإرهاب. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 44 متهماً بينهم لاعب كرة قدم بتهم الانضمام إلى تنظيم "داعش" إلى جلسة 26 أيار (مايو) المقبل.



وبموجب قرار ضم المتهمين إلى قوائم الإرهاب، يحرم المتهم التمتع بحقوقه السياسية، كما يحرم من تولي الوظائف العامة، ويتم التحفظ على أمواله إذا كان يستخدمها في أنشطة إرهابية، بينما يوضع المتهم الفار منهم على قوائم ترقب الوصول.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في قضية "داعش" لتعذر حضورهم إلى الجلسة، علماً أن بينهم لاعب فريق نادي "أسوان" لكرة القدم حمادة السيد. ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بهدف تنفيذ عمليات ارهابية". وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأهدافها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية.