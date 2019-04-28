شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المملكة والإمارات ساهمتا في الحفاظ على حياة 3 ملايين يمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ثمنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، مساهمة المملكة والإمارات بـ200 مليون دولار للأزمة الإنسانية في اليمن، عبر تقديم الدعم لثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة في هذا الشهر، حيث جرى تقديم 140 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، و40 مليون دولار أمريكي لليونيسف، و20 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

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وأشادت غراندي بالتمويل الذي تلقاه برنامج الأغذية العالمي الذي أتاح الحفاظ على حياة 3 ملايين شخص، مفيدة أنه سيتم استخدام هذا التمويل المقدم لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ً لمكافحة وباء الكوليرا وتحسين التغذية، وسيكون تأثيره هائلاً جداً.

وبحثت غراندي مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في الرياض، أمس (السبت)، سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية، واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن.

كما جرى نقاش سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال 2019. حسب “عكاظ”.