شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة السيارات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال المهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إن هناك محادثات مع ست شركات عالمية لصناعة السيارات، بهدف تحويل السعودية إلى مركز عالمي، وليس من أجل الاستثمار في قطاع السيارات فقط.

وأضاف “تركيزنا حاليا على مدينة السيارات ونتوقع حسم هذه الملف خلال العام الجاري، حيث تجرى مفاوضات مع شركات عالمية، وهناك اهتمام كبير بصناعة السيارات التي شهدت تغيرات عديدة وبدأت تتحرك من صناعة المحركات بالوقود إلى صناعة السيارات الكهربائية”.

يذكر أن المملكة تعمل على تطوير مدينة لصناعة السيارات على مستوى عالمي، ومن شأن ذلك أن يوفر عديدا من المزايا والتكاليف المادية بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توافر المواد الأولية في المملكة (ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها) بأسعار منافسة. حسب”الاقتصادية”