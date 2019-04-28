الكاتبة العنود السعيد في حوار حصري لملتقى سيدات الفكر

صحيفة الخليج الإلكترونية

ملتقى سيدات الفكر وتحت مجهر الأبداع والمعرفة يلتقي بشكل أسبوعي مع المبدعات في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والثقافية ، فكان لهم هذا الحوار مع الكاتبة العنود السعيد

في البدء حدثينا عن العنود السعيد ؟

صديقة للجميع اعيش بمبداء الأحترام والتصالح والحوار الراقي مع الآخر

حكمتي في الحياة مقولة عمر بن الخطاب “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”

بدايتي مع القلم في مرحلة الجامعة كنت اكتب لنفسي قبل الآخرين وأنا بطبيعتي تعتريني مشاعر حزن من فترة لأخرى دون معرفة الأسباب في ذلك فأفرغ تلك المشاعر على الورق واحتفظ بها لنفسي

وبعد تخرجي بأعوام قررت أنا اعرض قلمي على بعض الصحف الإلكترونية وبفضل الله رحبت تلك الصحف بموهبتي وكانت انطلاقتي مع كتابة المقال وتطورت الموهبة معي اكثر وتعددت الفرص لي من قبل عدد من الصحف المعروفة

وبفضل الله صدر لي قبل عام كتاب “الأشباح تعشق الظلام” وهو كتاب متنوع في طرحه ونصوصه وعُرض في جميع المعارض الدولية

حدثينا عن بداياتك في عالم الكتابة؟

بدايتي الحقيقية قبل ثلاث سنوات في صحيفة عين حائل ثم تدرجت في صحيفة الرياض وسبق حائل وعاجل وصحيفة حفر الباطن وقريبا بصحيفة مكه أن شاء الله

هل ترين ان الصحف الالكترونيه احتضنت الكتاب اكثر من الصحف الورقية ؟

طبعا الصحف الإلكترونية منحت الكاتب مساحة اكبر للرأي وكذلك الجماهيرية أما الصحف الورقية اعتقد انها تعيش مرحلة الرمق الأخير للأسف

Advertisements

‏‎لنغوص قليلا في ذائقتك الأدبية وانتقاءتك للكتب هل هناك كتبٌ معيَّنة أَسَرَتكِ أكثر من غيرها، خاصة في المجال الأدبي؟

بالنسبة للكتب أنا أُفضل وأعشق الحرف الشاعري والحزين وصاحب التجربة ففي ذلك صدق وروحانية في المشاعر

اقراء لنزار قباني وفاروق جوده ليس لي كتب معينه كل مايقع تحت يدي اقرأه بالنسبة لصعوبات … ثقي ياعزيزي أن أي مشوار ناجح يكمن خلفه جبال من الصعاب لكن الإرادة والعزيمة على تحقيق الحلم تنتصر في النهاية

ماهي أبرز الصعوبات التي واجهتك في بداية مشوارك في الكتابة ؟

من ابرز الصعوبات التى واجهتني عدم الاعتراف بموهبتي في بداية مشواري الإعلامي من قبل المجتمع وخصوصا مجتمع محافظتي والإحباطات الكثيره كنت اسمع من البعض عبارات تقلل من الطموح مثل “لا احد يسمعك

لا احد يقراء اليوم أنتي تتحدثين مع نفسك لكن مواقف هؤلاء الأشخاص تغيرت بمجرد نجاح قلمي قد يكون السبب كما قلت المجتمع المحافظ الذى ينظر للمرأة بأن دورها محصور في البيت وتربية الابناء

وأنا ولله الحمد ساندتني اسرتي وقدمت لى الدعم المعنوي والمادي ودورهم كبير في تقديم موهبتي

‏‎أين تجدين نفسك أكثر: في القصة القصيرة، أم المقال الأسبوعي؟

أنا ولله الحمد اجيد كتابة المقال والقصة والرواية وكذلك النصوص الأدبية ولي تجربة حديثه مع الشعر الحر

لكن اجد نفسي في المقال اكثر لان المقال أقرب ويناقش هموم وقضايا اجتماعيه وسياسية واقتصادية وفكرية وهناك أريحية في الطرح بمعنى اشمل ليس هناك قيود فكرية والخطوط فيه مفتوحةومتاحه بحدود القوانين واحترام الذوق العام

كيف ترين دور النشر ودعمها للكاتبة؟

بكل صراحة دور النشر اليوم أصبحت تهتم بالمادة على حساب المحتوى الأجمل

للأسف أصبحت الدور تتنافس على الكم اكثر من الكيف وإن كان ذلك الكتاب لايمت للأدب بصله من حيث رداة المحتوى واسلوب الطرح والفكر البعض يقدم ماده سيئة للغاية لأجل الظهور فقط والدار لأجل المادة

والقارئ هو الضحية لذاك الغث من الكتب اصبح الدعم للمادة فقط وليس للأفضلية نحتاج لقيود وقوانين في اختيار معايير النشر والطباعة

نصيحتك لكل كاتبة في بدايه مشوارها الأدبي؟

الكتابة ليست بالأمر الهين تحتاج لوقت وأسلوب وصياغة والاطلاع بكل ما يرد من احداث وخصوصا كتابة المقال

أقول لكل كاتبة خاصه المبتدئة ثقفي نفسك واجتهدي على إبراز الجماليات في موهبتك

ولا تجعلي همك الظهور الإعلامي لمجرد الظهور بل ضعي نصب عينيك تقديم الأفضل والأجمل للمتلقي

وأن المشوار الإعلامي يحتاج لصبر و وقت لجني الثمار وأنصتي اكثر من ان تتحدثي كثيراً. ولا يدخل الغرور قلبك فهذا هو بداية الفشل لكل ناجح .