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أمطار صباحية خفيفة على أحياء متفرقة بمدينة الرياض

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة على عدة أحياء متفرقة في مدينة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم ، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على العاصمة الرياض ومناطق (القصيم والشرقية وجازان وعسير و الباحة والطائف و مرتفعات نجران ).

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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