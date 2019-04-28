شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار صباحية خفيفة على أحياء متفرقة بمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
هطلت، صباح اليوم، أمطار خفيفة على عدة أحياء متفرقة في مدينة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم ، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على العاصمة الرياض ومناطق (القصيم والشرقية وجازان وعسير و الباحة والطائف و مرتفعات نجران ).
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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