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انتخاب رئيس اتحاد الدراجات على رأس اللجنة الأولمبية الموريتانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الموريتانية، عبد الرحمن ولد عثمان رئيسًا لها خلفا لمحمد محمود ولد أماه الذي شغل المنصب لأكثر من ثلاثة عقود.

 

وأفادت صحيفة (الصحراء) الموريتانية اليوم،الأحد، بأن عبد الرحمن ولد عثمان حصل على 34 صوتا، متقدما بفارق 8 أصوات عن منافسه الوحيد الناجي ولد أشدو رئيس اتحاد كرة اليد، الذي حصد 26 صوتا فقط.

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ويترأس عبد الرحمن الاتحاد الموريتاني للدراجات الهوائية، كما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية.

 

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