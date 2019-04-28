الارشيف / اخبار الخليج

الجيش الليبى يقصف معسكرات ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يقصف معسكرات ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت قوات الجيش الوطني الليبي اليوم،الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.

 

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر ليبية من العاصمة القول إن: "سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة استهدفت معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وكذا (معسكر القعقاع) بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.

 

Advertisements

ولا يزال القصف متواصلا، مع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.

 

وكان الجيش الليبي قد أعلن - أمس - أنه يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من عملية (طوفان الكرامة) لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية خلال الساعات القادمة، في وقت تواصل فيه قواته زحفها على الأرض نحو وسط طرابلس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يقصف معسكرات ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا