حبس وإقالة مستشار مصري في البحرين بعد مشاجرة مع تجار

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أمرت النيابة بحبس المستشار القانوني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 7 أيام على ذمة التحقيقات بعد ارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف. صرح بذلك وكيل النائب العام محمد جمال، إذ أفاد بأنه إثر بلاغ أحد أعضاء الغرفة التجارية عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات أثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة وهو مصريالجنسية، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كل من المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بحسب
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كل من المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
وكان رئيس الغرفة سمير ناس قد أعلن إقالة المستشار القانوني على ضوء المشاجرة في الجمعية العمومية للغرفة، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي: «المحافظة على نسيجنا الاجتماعي واجب أخلاقي وديني ومن يتجاوزه يستحق المعاقبة الصارمة، ولا أقبل أي فرد يعمل معي أن يتعدى على مكون اجتماعي أصيل في وطني لأنهم أهلي وناسي، فمن انتقصهم فقد انتقصني شخصيا، وعليه فقد اتخذت قرار إقالة المستشار فورا منذ أمس».(التفاصيل الكاملة)
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