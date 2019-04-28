عهد الانسحابات ونقض الاتفاقيات.. تعرف على تاريخ ترامب «عدو المعاهدات»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "يسير ضد قناعات وقرارات أسلافه في البيت الأبيض".. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يغير من سلوكه تجاه التعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية في عهود ما قبل دخوله البيت الأبيض، فواصل الرئيس سلسلة انسحاباته من الاتفاقيات الدولية لفك ارتباطات والتزامات بلاده التي قطعتها على نفسها منذ عقود.

الرئيس الأمريكي أعلن ،الجمعة الماضية، وخلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأمم المتحدة للسلاح، والتي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في جرائم حرب، كان قد وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013، وذلك إذعانًا من ترامب لرغبات الرابطة وجماعات محافظة أخرى كانت تعارض تلك الاتفاقية.

وقبل ست سنوات، لم يرضخ الرئيس الأمريكي السابق أوباما لضغوط رابطة السلاح في بلاده، ووقع على بنود معاهدة الأمم المتحدة للسلاح في أبريل عام 2013.

وحتى الآن، انضمت 101 دولة إلى المعاهدة بصورةٍ رسميةٍ، ووقعت عليها 29 دولة أخرى، ومنها الولايات المتحدة، لكنها لم تنضم إليها رسميًا.

وتجادل الرابطة الوطنية للسلاح بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة، حسب رأيها، وهي حجةٌ رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وبهذا القرار الصادر من ترامب، ستنضم الولايات المتحدة إلى ضفة بلدانٍ على عداءٍ مع واشنطن لا تعترف هي الأخرى بتلك المعاهدة، وعلى رأسها كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وقال ترامب أمام آلاف من الحضور المبتهجين الذي ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "نحن نسحب توقيعنا". ولاقى قرار ترامب انتقادات فورية من جماعات دولية تابعة لحقوق الإنسان.

"يجعل العالم أكثر خطورة"

ورأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على ضوء ذلك أن سحب ترامب الولايات المتحدة من معاهدة أخرى تحد من التسلح "يقوّض الأمن القومي الأمريكي ويجعل العالم أكثر خطورة".

وقالت بيلوسي:" إن مغادرة معاهدة تجارة الأسلحة التي تحد من الاتجار العالمي بالأسلحة الفتاكة للحصول على تصفيق من لوبي السلاح أمرٌ طائشٌ ومخزٍ".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة بأغلبية ساحقة في أبريل 2013، وصوتت الولايات المتحدة بتأييدها.

من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي، قرار ترامب ، محذرا من عواقب ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "قرار الولايات المتحدة سحب توقيعها لن يساهم في الجهود الحالية لتشجيع شفافية التجارة العالمية للأسلحة وتفادي الاتجار غير المشروع والتصدي لتهريب الأسلحة".

وأضافت، "سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعوة كافة الدول، وخصوصا، الجهات الرئيسية المصدرة والمستوردة للأسلحة بالانضمام دون تأخير إلى معاهدة الاتجار بالأسلحة".

وذكرت، بأن "تجارة الأسلحة غير المنظمة لا تزال تسبب معاناة كبرى في مناطق عديدة من العالم وتفاقم النزاعات والإرهاب والجريمة المنظمة"، وأن الأسلحة الخفيفة "تقتل نحو 500 ألف شخص سنويا، إضافة إلى ضحايا أسلحة أخرى".

ما هي معاهدة تجارة الأسلحة؟

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 بلدًا على المعاهدة بأغلبية ساحقة في 2 أبريل 2013، كانت من بينهم الولايات المتحدة، التي صوّتت بتأييد تلك المعاهدة إلى جانب 153 بلدًا في الأمم المتحدة، رغم المعارضة في الداخل من الرابطة، في حين امتنعت 23 بلدًا عن التصويت، وعارضت ثلاثة بلدان هي كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وكان الهدف من تلك المعاهدة وضع آليات وضوابط بشأن تجارة الأسلحة بغية حماية الأبرياء من الوقوع ضحيةً للأسلحة الفتاكة.

وهناك العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، حتى من قبل توقيع المعاهدة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار.

وترامب قد أعاد بلاده إلى نقطة الصفر في هذه المعاهدة، بالانسحاب منها، وهو ما لاقى غضبًا شديدًا من قبل حقوقيين.

وقال أدوتي أكوي، المسؤول في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، إنه بهذا الإعلان تعيد إدارة ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات في ظل معايير ضعيفة لحقوق الإنسان.

لكن الأمر لم يعد غريبًا على الرئيس الأمريكي، الذي ألف مثل هذه القرارات، فقد أنسحب ترامب من ثمانية اتفاقيات منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2017.. فما هي الاتفاقيات التي أطاح بها ترامب؟

اتفاقية الشراكة التجارية

مسلسل انسحابات ترامب بدأ عقب تنصيبه في يناير 2017، حيث انسحب من اتفاقية الئراكة التجارية التي تضم أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وتمثل الاتفاقية حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي، و26% من التجارة العالمية بقيمة تزيد على 11 تريليون دولار، وتستهدف إزالة الحواجز التجارية في المنطقة، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 18 ألف سلعة صناعية وزراعية بما في ذلك المنسوجات والملابس.

اتفاقية مكافحة تغير المناخ

وانسحب ترامب في يونيو عام 2017، من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015 ، وقال في كلمة بالبيت الأبيض: "اتفاق باريس لا يصب في صالح الولايات المتحدة".

وكان اتفاق باريس للمناخ يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى، وتعهدت حكومات الدول الموقعة -والتي تبلغ نحو 200 دولة- بوقف الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة.



وشجع الاتفاق الدول على مراجعة تعهداتها في السنوات الأربع المقبلة من توقيع الاتفاق في 2015، وتحديثها، على أمل أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكثر فعالية ورخصا في الثمن.

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قرار ترامب آنذاك تسبب في استياءٍ أوروبيٍ تجاهه، خاصةً من ألمانيا، ودفعت المستشارة الألمانية للتصريح وقتها بأن على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة ولا تنظر لحلفائها، في إشارةٍ منها للولايات المتحدة.

منظمة اليونسكو

وفي أكتوبر 2017، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، متهمةً المنظمة بالانحياز لفلسطين على حساب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب بيانٍ صادرٍ وقتها عن وزارة الخارجية الأمريكية.



وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها، أنها أبلغت المنظمة بالرغبة في استمرار التعاون مع المنظمة بصفة مراقب غير عضو للمساهمة في القضايا المهمة التي تتولاها اليونسكو.

من جانبها، أعربت إيرينا بوكوفا، مدير عام اليونسكو، وقتها عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة. وقالت بوكوفا، في بيان، إن انسحاب الولايات المتحدة "خسارة لليونسكو وخسارة لأسرة الأمم المتحدة وخسارة للتعددية.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2011، إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة.

الاتفاق النووي مع إيران

وفي مايو الماضي، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرًا أن الأخيرة انتهكت روح الاتفاق النووي، وذلك على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الذرية على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.



ووقعت أمريكا عام 2016 ، خلال حقبة أوباما، على اتفاقٍ نوويٍ مع إيران رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين) ، وذلك بهدف الحد من عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية السلمية، وكذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة".

لكن ترامب لم يرغب عن الاستمرار في هذا الاتفاق، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب منه، قبل أن ينفذ تهديده في الحادي عشر من مايو الماضي.

وبعد انسحاب واشنطن، فرضت إدارة ترامب، إجراءات عقابية على إيران، تعتقد أنها ستجبر طهران على إعادة التفاوض، وتعليق برنامجها للصواريخ البالستية أو تقليص نفوذها الإقليمي، أو حتى إثارة اضطرابات تزعزع استقرار النظام.

منظمة حقوق الإنسان

وفي يونيو الماضي، أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازًا من المنظمة الأممية ضد إسرائيل.

وقالت عنها حينها سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنها "منظمةٌ منافقةٌ وأنانيةٌ وتستهزأ بحقوق الإنسان"، حسب زعمها، مرجعةً قرار بلادها إلى الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها، حسب ادعائها.

بروتوكول باتفاقية فيينا

وقرر ترامب في 3 أكتوبر الماضي الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أن لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتستند فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهكت بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

معاهدة الصداقة مع إيران

وفي نفس اليوم، لم تنسحب واشنطن من هذه المعاهدة فقط، بل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة بين أمريكا وإيران، والتي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وقتما كانت العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام.

انسحاب أمريكا من المعاهدة جاء بعدما حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.

الاتفاق النووي مع روسيا



وفي 1 فبراير ، أعلن ترامب أن "الولايات المتحدة ستعلق جميع التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة، والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال 6 أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن، ناقشت انتهاكات المعاهدة مع روسيا أكثر من 30 مرة.



وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت الاتفاقية عام 1987، إبان حقبة الرئيس الأربعين رونالد ريجان، مع الاتحاد السوفيتي قبل تفككه، حيث تهدف المعاهدة التي تم توقيعها منذ أكثر من 30 عامًا بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريجان والسوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف، إلى التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، خاصة الأسلحة الفتاكة لأنها لا تحلق إلا لفترة قصيرة.

واتهم ترامب موسكو بعدم الالتزام ببنود المعاهدة، وهو ما نفته الأخيرة، لكن ذلك النفي لم يثنِ الرئيس الأمريكي على المضي قدمًا في الانسحاب من تلك المعاهدة.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يغير مستقبل أمريكا بنقده للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فقد ، فالرئيس الأمريكي منذ توليه زمام البيت الأبيض خالف السياسة الأمريكية الثابته منذ عقود حين اعلن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في خطوة أحادية الجانب مثيرة للجدل ، كما اعلن في ديسمبر 2017، اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس العام الماضي.