بالصور والتغريدات| نتنياهو كلب وترامب يهودي ضرير.. لهذا اعتذرت «نيويورك تايمز»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي واجهت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حملة انتقادات لازعة من السياسيون الأمريكيون والإسرائيليون عقب نشرها كاريكاتور ، الخميس، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وضع مهين.

وعقب موجة الانتقادات والاتهامات التي اطلاقها ترامب ضد الصحيفة بأيام ، قدمت "نيويورك تايمز" اعتذارًا في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إثارتها الجدل بشأن نشرها لرسم كاريكاتوري يضم نتنياهو وترامب.

ويظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الرسم الذي نشرته الصحيفة في طبعتها الدولية، بأنه كلب ألماني، يرتدي طوق عليه نجمة داود، بينما يقوده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يرتدي نظارة سوداء وقلنسوة يهودية ، في إشارة إلى أنه يعتمد على توجيهه له لكونه ضرير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأعتبر عدد من المسئولين الأمريكيين أن الرسم مهين واعتبروه معادياً للسامية.

وقال قنصل نيويورك العام داني دايان في كلمة أمام مسئولين في الصحيفة الامريكية :" أن هذه الصورة معادية للسامية وخطوة تصعد من التعبيرات المعادية لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وتقدم كبار المسئولين في الصحيفة بالاعتذار عن نشر الصورة وادعوا أنه تم نشرها بدون عملهم.

وقالت "التايمز" عبر تغريدة لها على حسابها على "تويتر"، السبت، أن الرسم الكاريكاتوري "تضمن معاداة للسامية".

وأضافت إن الصورة "مسيئة، وكان من الخطأ نشرها".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرسم الكاريكاتوري، مقدم من خدمة "ذا نيويورك تايمز الإخبارية"، والتي حذفته بدورها.

وتعتبر صحيفة "نيويورك تايمز" أوسع الصحف الأمريكيّة انتشارًا، وهي أوّل جريدة يوميّة تصدر في الولاية، وتساهم في صقل الرأي العام الأمريكي، خصوصًا في الطبقة الحاكمة وفي أروقة الأمم المتحدة.

ترامب: عليها الركوع من أجل الصفح

والرئيس الأمريكي دأب على انتقاد الصحيفة وتوجيه الاتهامات عليها على اعتبار أنها عادية ، وجدد ترامب الثلاثاء الماضي ، هجومه على الصحيفة الأمريكية قائلا:" إن الصحيفة سيكون عليها أن تركع وتطلب الصفح".

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وجاء هجوم ترامب ، تعليقًا على نشرها مقالا للخبير الاقتصادى بول كروجمان الحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2008، هاجم فيه ترامب.

وكتب الرئيس الأمريكى على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بول كروجمان، الذى (يكتب) فى صحيفة نيويورك تايمز فقد مصداقيته بالكامل ــ كما فقدتها الصحيفة نفسها ــ بمقالاته المزيفة والتى تفتقر للدقة بشكل كبير، إنه مهووس بالكراهية تماما مثل هوس الآخرين بمدى غبائه، لقد قال إن السوق ستنهار ولكن مؤشرات (السوق) ترتفع".

وأضاف ترامب فى تغريدة أخرى: "أتساءل ما إذا كانت نيويورك تايمز ستعتذر لى للمرة الثانية ــ مثلما فعلت بعد انتخابات 2016 ــ ولكن تلك المرة يجب أن يكون الاعتذار أكبر وبصورة أفضل، يجب أن تركع وتتوسل من أجل الصفح"، مضيفا: "إنها حقا عدوة الشعب".

ويشير ترامب إلى طلب الصحيفة للسماح من "المشتركين" عبر رسالة في نوفمبر 2016 من ناشر التايمز آرثر أو. سولزبيرجر وعدت القراء بأن (الصحيفة) "ستفكر" في تغطيتها وتكرس نفسها لتقديم تقارير عن أمريكا والعالم بأمانة".

وكان كروجمان قد هاجم الحزب الجمهورى فى أحدث مقال له فى الصحيفة، معتبرا أنه لا يؤمن بالقيم الأمريكية، كما هاجم ترامب قائلا إن الرئيس الأمريكى كان على علم بمحاولات التدخل فى حملته الانتخابية من جانب "قوة أجنبية عدائية"، وبعد توليه السلطة "سعى لعرقلة أى تحقيقات تبحث فى تلك القضية".

وقبل ذلك بأيام ، وفي 16 أبريل الحالي ، أطلق الرئيس الأمريكي وابلًا من الانتقادات ضد "نيويورك تايمز"، واصفًا الصحيفة بأنها "كاذبة" على خلفية تغطيتها لسياساته المتعلقة بالهجرة، وتوقع أن تحتفي في غضون 6 سنوات.

وفي سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، ليل السبت، انتقد الرئيس الصحيفة بسبب قصتها حول تهديدات إدارته بإطلاق المهاجرين فيما يسمى بـ"مدن ملاذ" كانتقام من الديمقراطيين.

وأضاف: "إنهم لا يتصلون أبدا لتقصي الحقيقة. وغالبا ما تكون مصادرهم لا وجود لها أو مخادعة. إنهم يكذبون ويخدعون على أي حال لجعلي أبدو سيئا. في 6 سنوات سوف يختفون".

في المقابل، فندت ماجي هابرمان، مراسلة البيت الأبيض لصحيفة التايمز، اتهام ترامب بأن الصحيفة لم تتواصل مطلقًا للتعليق.

وقالت في تغريدة على حسابها: "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يجب حقا أن يتأكد من فريقه الصحفي في كثير من الأحيان، أو يتواصلون هم معه. نيويورك تايمز أرسلت 3 رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق، والمكتب الصحفي أقر باستلام رسائل البريد الإلكتروني".