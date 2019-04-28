المهم ما الذي سنقدمه؟

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نسمع ونعيش واقعاً جديداً يتعلق بمجال الأعمال نرى خلاله أن هناك وظائف فعلية بدأ الاستغناء عنها، وبالتالي فإن من يعمل في تلك الوظائف بات عاطلاً. هناك جانب آخر في هذه العملية التي توضح هول التغير الذي نعيشه ولا يشعر به الكثيرون، هو أن هناك جهات عمل في مختلف دول العالم، قررت التخلي تماماً عن الورق، بمعنى أن جميع مهام العمل لديها باتت آلية وتتم إلكترونياً، ومثل هذه الأخبار تجعلنا نتنبأ بأن عصر الورق في طريقه للأفول، لكن يقال إن توقع انتهاء عصر الورق بدأ الحديث عنه منذ الستينات من القرن الماضي، عندما اخترع الكمبيوتر وشكل حضوراً قوياً في مجال الأعمال. ونظرية «تلاشي عصر الورق» أصيبت في مقتل خلال الفترة بين عام 1990 وعام 2001 عندما تم رصد تزايد في استهلاك الورق بل وطلب أعلى عن المعتاد، لكن عاد الانخفاض بعد هذه الفترة، وهو في تذبذب وإن كانت المعدلات منخفضة. والانخفاض طبيعي لأننا نشهد التوجه العالمي نحو الحياة الرقمية، وارتفاع الطلب على الورق أيضاً طبيعي لأن تدني أسعاره عامل يشجع على الاستهلاك والتوجه نحوه.

لكن السؤال إلى كم سيصمد الورق أمام الواقع التكنولوجي الذي نعيشه والذي يتطور؟ كما ذكرت هناك وظائف إدارية كاملة تم إزالتها من هيكلة إدارة الموارد البشرية، وهناك جهات عمل ألغت تماماً تلك الوظائف، وهناك معاملات كاملة تبدأ وتنتهي دون استخدام قلم أو ورقة.

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أتذكر في هذا السياق قصة إحدى الشركات العقارية التي كانت تتعاقد مع شركة لإيصال العقود للزبائن، وكانت تتكبد خسارة مالية، حتى قامت بتجربة إرسال تلك العقود للزبائن عبر البريد الإلكتروني وفق صيغة «بي دي أف» موقعة ومختومة، وهكذا انتهى استنزاف الوقت وتوقف دفع المال لشركة أخرى.

دون أدنى شك أن التقنيات الحديثة تقدم حلولاً كثيرة وتوفر الأموال وتكسبنا الوقت، وواحدة من أهم طرق ووسائل التقنية الحديثة إلغاؤها الأشكال القديمة والطرق الاعتيادية، ومن أهم تلك الأشكال القديمة المعاملات الورقية.

يمكن أن نتجادل لوقت طويل: هل ينتهي الورق؟ هل يمكن أن يتوقف استخدام الورق؟ سيكون هناك فريقان أو أكثر، فالبعض يرى استحالة التخلي عن الورق أو الاستغناء عنه، وفريق يقول إنها مسألة وقت، وفريق ثالث يحاول أن يجمع بين الطرفين. وفي النهاية سطوة التطور ماثلة وواقعة نراها اليوم بعدة أشكال، المهم ليس الجدل، بل ما الذي سنقدمه نحن في المستقبل.

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