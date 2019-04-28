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كان مؤتمر مركز الخليج للدراسات أمس، مناسبة لاستذكار الأدوار المهمة والمؤثرة التي قامت بها المرأة الإماراتية عبر العقود منذ الأصول والجذور، ومنذ غرس القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى مرحلة التمكين في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقد استعرض الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، منجز المرأة الإماراتية، في أفق نهضة الإمارات، مركزاً على الدور القيادي الملهم لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وقفت إلى جانب القائد الرمز الشيخ زايد قبل الاتحاد وبعده، مؤكداً أن المرأة مصدر تحفيز وإلهام، وأن قوة الإمارات تزداد بتمكينها.

الرقم الصعب امرأة. في هذا الفلك القريب البعيد، دارت أوراق ومناقشات المؤتمر وكان الحضور لافتاً؛ حضور الرجال أكثر من حضور النساء، ما كان محل ملاحظة من الشيخ نهيان تضيء الطريق حقاً، حيث الدعوة إلى مشاركة أكبر للمرأة في جميع اللقاءات، خصوصاً المنتديات التي تخصها وتتكلم في شؤونها. هذه الملاحظة يجب أن تكون في الوقت نفسه محل اهتمام واقتداء المرأة في الإمارات، فقد أتاح التمكين فرصاً وتحديات جديدة في حجم طموح الحاضر وتطلعات المستقبل، وحين يستهدف قطاع المرأة، فإن عليها أن تكون حاضرة وقائدة.

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نعم.. المأمول أن تحقق المرأة الإماراتية الرقم الصعب الذي هو اسمها وعنوانها على الدوام.. أن تكون في طليعة الفعل الإيجابي، كما تفوقت من قبل في العلم والعمل، وأن تكون حاضرة في صميم المبادرة والابتكار والإيجابية، في البيت والأسرة وفي أي موقع تتولاه. أمامها التجربة وأمامها الغايات النبيلة ضمن خطط واستراتيجيات دولة الإمارات، ومَن وصلت إلى هذه الذروات العالية، فإن استكمال كل ملف ناقص لو وجد لن يكون صعباً.. لن يكون ولا يكون صعباً في حضور الرقم الصعب؛ امرأة الإمارات التي لم تعترف على امتداد أيام الزمان كالرجل والمجتمع والشعب، بما يسمى «المستحيل»، فحيث وجدت المرأة كان البيت والسقف والظل، وكانت المحبة والخير والنماء.

يبقى التوقف عند إشادة الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح بدار الخليج وعطاءاتها، واصفاً مؤتمر مركز الخليج للدراسات بأنه حدث ثقافي مهم يجسد الانتماء الوطني والقومي، ومؤكداً أن للمؤسسين الأستاذ تريم عمران، والدكتور عبدالله عمران، رحمهما الله، إسهامات عظيمة في تطوير الصحافة.

الشكر أجزله والتقدير أخلصه للشيخ نهيان، وليست دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر إلا المؤسسة الوطنية الساعية إلى خدمة الوطن، وخدمة القارئ الإماراتي والعربي في كل مكان. دار الخليج بكل مكوناتها جزء من تاريخ الإمارات ومن نهضة الإمارات، ولسوف تستمر مسيرة ”الخليج 365”، صحيفة وداراً، كما أراد لها المؤسسان الكبيران، وكما عرفها قراؤها ومحبوها منذ العدد الأول قبل تسعة وأربعين عاماً.

كل عام وأنتم بخير على أمل اللقاء في مؤتمر ”الخليج 365” المقبل، وفي رحاب الاحتفاء بيوبيل ”الخليج 365” الذهبي إن شاء الله.

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