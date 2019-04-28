تنوّع في الثقافة الواحدة

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نواصل اليوم الحديث الذي بدأناه عن «بيئة الأدب وأسئلته»، لكن من زاوية أخرى، مختلفة قليلاً عن تلك التي طرقناها أمس، ولكنها، في المحصلة، تصب في المجرى نفسه.

وسنتناول هنا تجربة شاعر عربي مهم هو الراحل أمل دنقل، من واقع شهادة له هو نفسه، شرح فيها كيف أثّرت نشأته في صعيد مصر في تجربته الشعرية اللاحقة، وهي على ما نعلم، ويعلم كل من قرأ ودرس تجربة دنقل الشعرية، أنها واحدة من أهم وأنضج تجارب الشعر العربي المعاصر، رغم الرحيل المبكر لصاحبها.

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يعتقد دنقل أن الشاعر لا يستطيع أن يحدد بداية ذهابه إلى القصيدة، لكنه شخصياً يرى أن نشأته الأولى في الصعيد قد أثّرت تأثيراً كبيراً في مزاجه الفني، حيث تلتقي الصحراء بالخضرة، والجبال بالسهول، وبوسع كل من قُدّر له العيش هناك، أو حتى مجرد زيارة أي مدينة من مدن الصعيد، أن يتخيل ما يقوله دنقل حيث «كل شيء حاد ينكسر على حافة الأفق، وحيث تأخذ الأشياء تناقضاتها أمام العين المجردة».

هذه الشهادة تنبهنا إلى تفصيل مهم، فإذا كنا قد تحدثنا عن الهوية الروسية لديستويفسكي في العلاقة مع الهويات الأخرى، خاصة في الغرب، وتناقضات الوعي القومي الروسي في القرن التاسع عشر، فإن شهادة نقل تقول لنا إنه حتى داخل الثقافة الواحدة يوجد تنوع في البيئات ينعكس على التجربة الخاصة لمبدعيها.

ولو أن دنقل ولد في القاهرة مثلاً، أو في الإسكندرية، لكان قد تحدث عن مؤثرات أخرى في وعيه وفي تجربته الشعرية تالياً، فبيئة القاهرة، مثلاً، هي غير بيئة الإسكندرية، رغم أن الاثنتين مدينتان مهمتان، لهما ما للمدن الكبرى من سمات، ولكن المؤكد أن انكشاف الإسكندرية على البحر الواسع الممتد الذي يكاد يحتضنها، يترك من الآثار في سيكولوجيا وطبائع أهلها ما لا يعرفه من ولدوا ونشأوا في القاهرة. ونحن هنا نأخذ مصر مثالاً ليس إلا، لكنه بالتأكيد مثال نموذجي إذا ما تحدثنا عن البيئة العربية.

وأمل دنقل الذي أكد التأثير الحاسم لبيئة الصعيد في تكوين شخصيته، ومن ثم في تشكّل تجربته الشعرية، ينبهنا في الشهادة ذاتها إلى دور القاهرة الحاسم أيضاً في إنضاج تجربته، فبعد أن استكمل دراسته الثانوية في الصعيد، قصد القاهرة للدراسة الجامعية، وكانت تلك بتقديره «الخطوة الثانية في طريق البحث عن الشعر»، وإلى القاهرة يعود الفضل في أنها أضافت إلى ذهنه أن الحداثة ليست شكلاً فحسب، إنما مضمون أيضاً وحداثة في الرؤية.

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