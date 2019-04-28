ابنا شهرزاد يظفران بالريشة والكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت أحداث الحكاية، وجاب الصمت خشبة المسرح، وبدأت رحلة ابني شهرزاد في العرض الفني «ألف ليلة وليلة - الفصل الأخير»، اللذين جابا الأرض بحثاً عن كنوز غامضة طلبتها منهما.

في مغامرات مملوءة بالحكايات والدهشة، يذهب قادر وأمين في صراع مع الزمن والكائنات الأسطورية للوصول إلى غايتهما، فالأول ذهب خلف كائن أسطوري، والثاني سعى إلى أرض المعارف، فهل ينجحان في مهمتهما وتتحقق الرؤية وتروي شهرزاد فصلها الأخير؟ قادر أيقظ الجزر الصامتة وحصل على ريشة الفينيق الفتى المقدام، الذراع القوية لوالدته، وخاصرتها النابضة بالجمال والسحر، أبحر نحو الجزر الصامتة، ليلبي نداء والدته التي طلبت منه تحرير الزمن، ولو نجح في ذلك سيخرج له كائن أسطوري يهديه قطعة عزيزة عليه، يجب أن يعود بها، وذلك خلال تجليات العرض الأضخم من نوعه، والذي أنتجه مسرح المجاز بالتعاون مع «مالتبل إنترناشونال» و « 7فنجرز» و«Artists in Motion»، ليكون فاتحة الاحتفالات الخاصة بنيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019.

بلاتردد، يخوض الفتى صراعه مع الزمن، والكائنات الأسطورية التي تخرج من العدم، ليتفوّق على الوقت، ويدحره، لكنه يتفاجأ بالذاكرة، التي تخرج له عصيّة جميلة من صومعة الصمت على هيئة فتيات يبدأن في نسج لوحات بصرية خلّابة بعد أن تعلقن على الحبال، وحلقّن كفراشات الضوء فوق خشبة المسرح وأحرقن العتمة. يخرج عليه طائر الفينيق الأسطوري، ويضرب بأجنحته على جنبات المسرح، في عرض بصري استطاع الضوء أن يترجمه إلى جمال أخّاذ مع توالي المقطوعات الموسيقية التي تركت أثراً جمالياً رائعاً، ليهديه في النهاية ريشة مضيئة عاد بها سريعاً إلى الملكة شهرزاد.

وفي توليفة من السحر والجمال، استطاع العمل أن يبهر الجمهور في الرقصات الخاصة التي قام بها الأمير قبل الوصول الأخير لغايته، ففي رحلته التي قطعتها يتصادف مع أعتى الرجال، الذين يبادلونه القتال، فيدحرهم واحداً واحداً، في قتال راقص، يتداخل مع إيقاع الموسيقى الملحمية، ليتصاعد المشهد، ويقفز على أكتاف خصومه، ويركلهم طائراً وزاحفاً وراقصاً.

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وبعد شد وجذب، استطاعت المؤثرات البصرية أن تقرّب المشاهد بشكل أكبر للمتفرجين، إذ أضاءت على ملامح جبلية ألفها الضوء وأحالها للوحات بصرية احتلت المسرح بأكمله، وباتت مشهداً سينمائياً ساحراً كان أمامه الأمير قادر شجاعاً مقداماً، حتى جاء الطائر من خلف أسوار الصمت، وحلّق فوق أسوار المسرح، وبدأ ينفث النار والريح، ويطير ويعود، يأتي باللهب، ويذهب، يحلّق حتى يختفي، ثم يظهر مثل النار من تحت رماد، ليستريح الأمير في الحكاية ويقطف نار الأسطورة ويعيد للملكة غرضها البهيّ، الذي هو ريشة الكتابة وعشق الحبر.

وفي مدّ وجذب، يمضي الابن الثالث أمين في البحث عن مصدر الحكمة، عبر سجال فني أبطاله راقصون إيقاعيون، ليمضي في طريق من ثلاث شعب اختارها الراوي له وهي عبارة عن أسئلة ثلاثة تحتاج إلى إجابات، فإن هو نجح وصل، وبالفعل يتحقق مراد الفتى ويفتح المارد أمامه باباً سحريّاً، ليدخل مكتبة تحتوي على المعارف والحكايات، عالماً شاسعاً ماثلاً أمامه، ليأخذ بعدها مصدر المعرفة ويعود سريعاً إلى والدته.

تبدأ مغامرة أمين بعد أن استمع لوصية شهرزاد وذهب إلى بلاد الجنون، تلك التي دلّته عليها الحكايات، فيخوض صراعه مع المارد الذي فرض سطوته على الحجر والشجر، واستقبله بتهكّم، ماذا تريد؟ من أين جئت؟ وإلى أين تمضي؟ وبحنكة وفطنة مشوبة بالحذر استطاع أمين أن يقدّم نفسه واثقاً من سحره وقدرته على فكّ طلاسم الخيال، فذهب معه نحو إجابات عن أسئلة عميقة ونجح في فكّ قيودها والتحرر منها ليمضي في مغامرة ثانية.

كلّ سؤال حمل معه بوابة فتحت على رقصات بهلوانية إيقاعاتها غاية في الجمال والرشاقة، لتتوالى إجابات أمين على الأسئلة مع إتقان كبير من الأوركسترا التي رافقت كلّ قفزة وردّ فعل من المؤدين. ويُفتح باب القصر أمامه على عالم مملوء بالكتب، ليعتلي أمين رفوفها ويقدّم لوحة راقصة ويهبط وبيده الكتاب، جامع المعرفة وسيّدها ويعود به إلى شهرزاد بخفة وجمال ليخلّد ذكره وعمله إلى الأبد.