«الانتقالي السوداني»: الإمارات والسعودية الأقرب إلينا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن «السعودية والإمارات هما الأقرب وعلاقتنا بهما ستسير نحو الأفضل، مؤكداً أن هذا ليس إطراء». وشكر البرهان السعودية والإمارات على «مد يد العون إلى السودان»، مشيراً إلى أن وقفتهما كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة، كما امتدح دور مصر الداعم للسودان وتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس، كما تقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي على تعاونه.

وحول الموقف الراهن في البلاد، قال البرهان في مقابلة مع «العربية»، أمس، إنه «طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية تُرضي الجميع».

وأضاف أنه وجود «لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف»، موضحاً «نحن في المجلس العسكري نعمل بشفافية ولا يوجد لدينا رأي قاطع الآن؛ بل حريصون على التشاور مع القوى كافة.

واعتبر أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولها الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع، وكل يستطيع أن يدلي برأيه.

وأعلن أنه «اتفقنا على أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية عدا ذلك يجب إشراك الجميع»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد إقصاء لأحد. التشاور سيشمل الجميع».

وكشف أنه «عرفنا أن الرئيس المعزول عمر البشير، كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام».

وأضاف أن «احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين».

ونفى البرهان أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.

واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفاً أن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.

وأكد أن «الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون».

وأوضح البرهان أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع كافة رموز النظام السابق.

من جهته، قدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حميدتي، الشكر باسم الشعب السوداني الى السعودية والإمارات لدورهما في دعم المجلس. وقال حميدتي، في لقاء مع «العربية» أيضا ، إن القوات السودانية ستظل في اليمن حتى تنجز مهامها. كما أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه.