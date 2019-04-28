الشارقة يحتفظ بكأس سلة أندية الخليج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
توج فريق الشارقة بطلاً للنسخة 39 من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة بعد فوزه على المنامة البحريني مضيف البطولة 82 - 74 أمس في النهائي.
واحتفظ «الملك» بكأس البطولة التي كان قد فاز بها في الموسم الماضي على حساب المنامة البحريني أيضاً.
من جهته، أهدى سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وقال إن الفوز لم يكن ليتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأبنائه في نادي الشارقة، ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك دعم ومساهمة مجلس الشارقة الرياضي المستمرة للنادي.
وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع انتهت لصالح شباب الأهلي بعد فوزه على فريق الشمال القطري.
شارك في مراسم التتويج إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسلة.
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