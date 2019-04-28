تمويلات قطرية مشبوهة لمؤسسات تعليمية في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، يوم أمس الأول الجمعة، أن مؤسسة قطر الخيرية المدعومة مالياً من نظام الحمدين الإرهابي في الدوحة قدمت تمويلات مشبوهة لمؤسسات تعليمية وثقافية في برلين، فيما صدر قرار، الأسبوع الماضي، بإيقاف المشروعات الممولة من قطر في سويسرا.وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن «قطر فاوندييشن» المرتبطة مباشرة بحكومة الدوحة قدمت منذ الأول من نوفمبر الماضي تمويلات مشبوهة ل6 مشاريع تعليمية وثقافية في ألمانيا.

وتابعت: «أن المؤسسة القطرية تشارك في تمويل بناء مقر منظمة

«بيت واحد» التي تهدف إلى تحقيق التقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود، في برلين بتكلفة 45 مليون يورو».

وتساءلت «بيلد»: «كيف تقبل مؤسسات ألمانية تمويلاً لمشاريع تعليمية وثقافية من مؤسسة تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الإرهاب؟».

ونقلت عن المتحدث باسم منظمة «بيت واحد»، كريستين كروب، قوله «قررنا قبول التمويل القطري فمؤسسة قطر تمول أيضا مشروعين لدعم اللاجئين في منطقتي كرويتسبرج ونيوكولن في برلين».

ووفق «بيلد»، فإن مؤسسة قطر لا تمول فقط مبنى المنظمة ، ولكنها تدفع أيضا أموالا لخبراء تعليم تابعين للمنظمة من الديانات الثلاثة، يشرفون على مشاريع تعليمية في مدارس ولاية برلين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤسسة قطر تحاول عن طريق تمويل هذه المشاريع «وضع قدم لها في أوروبا».

وصدر قرار الأسبوع الماضي، بإيقاف المشروعات الممولة من قطر في سويسرا، بما في ذلك مجمع للمباني بتكلفة 21.5 مليون دولار، بحسب تقرير أورده موقع «سويس إنفو».

يأتي القرار وسط سلسلة من التداعيات في أعقاب الكشف المثير للجدل والمعلومات السرية التي فضحها كتاب «أوراق قطر»، الذي نشره الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو أوائل الشهر الجاري، بحسب ما أكدته القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS.

وأفاد محمد كرموس، مؤسس المعهد الثقافي الإسلامي السويسري، الذي أسهم في جلب الكثير من الأموال القطرية إلى مدينة لاشو دو فون، أن هذه المشاريع توقفت في الوقت الحالي. (وكالات)