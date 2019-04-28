عبدالله بلحيف يتغنى بالقائد المؤسس في «زايد والوطن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تواصلت فعاليات مؤسسة بحر الثقافة في المعرض حيث أطلق الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ديوانه الشعري الثاني بعنوان «زايد والوطن»، بجناح مؤسسة بحر الثقافة وسط حضور لافت من كبار الشخصيات والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وقد عبّرت القصائد التي يضمّها الديوان عن حبّ الشاعر النّعيميّ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، مستلهماً من إنجازاته التي يعرفها الجميع قصائد شعرية تنبض بحبّ الوطن الذي رفع مِدماكَه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعلى صرْحَه، وارتقى به إلى مصافّ العالمية وذلك بلغة بليغة تتّكئ على عمود الخليل معتمداً اللغة الفصيحة والنبطية، وقد وزّع قصائده في الديوان إلى ثلاثة محاور رئيسية، تمثّل الأوّل ب«زايد أشعارٌ تتكلم»، وجسّدت قصائد الثاني التي حملت عنوان الإمارات- الوطنُ والقصيدةُ، حب الشاعر لوطنه الملهم، أما قصائد المحور الثالث فأصّلت مفهوم الوطن حين يغدو حضناً للعرب، وموئلاً لكل محتاج وراغب في الدعم والمساندة.

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وقد تغنى الشاعر في ديوانه بالوطن وقيادته الملهمة، وفتح قلبه للنزوع الوجداني والإنساني مُعلِياً من شأن النهج الذي اختطّه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، واختاره ليكون داعماً لمفاهيم البناء والتطوير، وتعزيز قيم التسامح والخير والمحبة.

وأكد الوزير في حفل إطلاق الديوان الذي قدمه سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة برامج المكتبة الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أنّ ما قدمه الشيخ زايد لوطنه يحتاج إلى أكثر من ديوان شعري، للحديث عن هذا القائد الفذّ الذي بنى وطناً باذخاً، وحماه بسياج المحبة والتعايش الذي أقامه ليغدو حصنا منيعا لوطن قوي لا تنال منه العواصف والأخطار.

وتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح العمل الأدبي والشعري الثاني، مشيرا إلى عدد من القصائد التي يتضمنها الديوان الشعري ومغزاها ومعناها والسبب الحقيقي الذي حفزه لكتابتها ونظمها.