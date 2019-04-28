جنرال أمريكي: لدينا الموارد الضرورية لردع إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قائد ​القيادة​ المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي أن «تصدير ​إيران​ للإرهاب في المنطقة و​العالم​ يشكل تهديداً طويل الأمد»، مشيراً إلى أن الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيراً، ستكون متوفرة، وذلك بعدما حذر مسؤول أمريكي آخر طهران من العبث بطرق إمدادات النفط.

وقال ماكينزي، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» عربية، إن وجود الولايات المتحدة في المنطقة مستمر، وتتواصل مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة لضمان الاتحاد ضد التهديد الإيراني. وتابع ماكينزي، أن الولايات المتحدة سيكون لديها الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطراً، وأن استراتيجية الدفاع الوطنية الأمريكية تتطرق إلى إيران، والتركيز على إيران يظل مشكلة طويلة الأمد في هذه المنطقة.

وحول تنظيم «داعش»، قال الجنرال ماكينزي إنه تم تدمير «داعش» في سوريا، ودولته التي كانت واسعة أصبحت لا شيء الآن.

وأشار ، إلى أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في سوريا على المدى الطويل، وأن هذه العملية ستتم بحذر.

وحول الوجود الأمريكي في العراق، قال ماكينزي، إنه واثق بأن الوجود هناك سيكون طويل الأجل، وهو يهدف لمكافحة الإرهاب، وواشنطن تساعد بغداد في بناء قدراتها المؤسساتية. وقال ، إن ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد القاعدة و«داعش».

وكان مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حذر أمس الأول الجمعة، من أي محاولة إيرانية لوقف إمدادات النفط، معتبراً أن ذلك سيتسبب في متاعب كبيرة لطهران وحلفائها في المنطقة. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه لا توجد خطط لتمديد فترة إعفاء للصين من شراء النفط الإيراني.

وتابع: «هم يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه»، مضيفا أن الأسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية.

والاثنين الماضي، قرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها ل8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق»صادرات صفر من الخام في هذا البلد، حيث سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى، لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. واعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.