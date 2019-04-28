شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالله تريم: تمكين المرأة نهج راسخ في فكر القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد عبد الله تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”، أن تمكين المرأة الإماراتية نهج راسخ في فكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على النهج نفسه، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشدداً على أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في دعم وتمكين المرأة.

وتقدم خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر السنوي لمركز الخليج للدراسات الذي عقد أمس تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. المكانة والتمكين» بجزيل الشكر والامتنان إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وللمشاركين والحضور في المؤتمر، وقال: إن تلبية الدعوة والمشاركة نعتز بها، لأنها تعبير أصيل عن تفاعل قرائنا وجمهورنا مع أنشطة دار الخليج وتقديرهم لها.

وأضاف: يُسعدنا أن نُرحب بكم في داركم ”الخليج 365” لكي نشارك معاً في النظر والبحث فيما يهم أمتنا وبلادنا من قضايا تؤثر في مستقبلهما، وتحدد معالم نهضتهما وتطورهما.

وأضاف: «لقد ارتأى مركز الخليج للدراسات هذا العام عقد مؤتمره السنوي التاسع عشر تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. المكانة والتمكين»، للاحتفاء بالمرأة وإنجازاتها على مستوى الوطن. وكما تحضر المرأة في الإمارات على كل المستويات وفي كل القطاعات، فهي حاضرة هنا في دار الخليج بعملها وجهدها في معظم دورات الإنتاج. وختم رئيس مجلس إدارة دار الخليج، برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لكافة الزميلات اللاتي يسهمن بجد وإخلاص في تطوير دار الخليج ورفع مكانتها، متمنياً للمؤتمر العتيد النجاح والتوفيق.