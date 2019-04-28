العراق يطالب السفارة الأمريكية بحذف المنشور "المسيء" بحق خامنئي

وقالت الوزارة في بيان، "تابعت وزارة الخارجية العراقية المنشور الصادر عن السفارة الأمريكية في بغداد، والذي مثل تجاوزا على الأعراف الدبلوماسية والقواعد الدولية التي تحكم عمل البعثات في الدول المضيفة".



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وأضافت، أن "قيام بعثة دبلوماسية عاملة في العراق بنشر منشورات تستهدف أحدى دول جوار العراق، ورموزها الدينية أو السياسية يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي والسياسة الخارجية العراقية، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وسياسة النأي عن المحاور في العلاقات الخارجية".

وتابعت، أن "ما قامت به السفارة الأمريكية في بغداد من خلال المنشور يتعارض مع طبيعة عملها في الدول المضيفة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والأعراف الدولية ذات الصلة"، مطالبة "السفارة الأمريكية بحذف المنشور المسيء، والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلا".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد نشرت، الجمعة الماضي، عبر صفتها الرسمية على "الفيسبوك" بيانا قالت فيه "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر ب 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي".