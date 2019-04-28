ليبيا: طائرات حربية تستهدف عدة مواقع في طرابلس العاصمة

وأكد شهود عيان في طرابلس الليبية خلال اتصال مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "سماع أصوات طائرات في سماء طرابلس لحقتها بعدها دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء العاصمة"، مشيرين إلى أن "الطائرات قد استهدفت معسكر القعقاع في منطقة الفلاح بطرابلس".
في سياق متصل، أعلنت قوة الردع والتدخل المشترك محور أبوسليم الكبرى، في بيان صحفي عبر صفحتها فيسبوك، أن العاصمة طرابلس تتعرض لقصف جوي.
وقالت، إن " مجرم الحرب حفتر يستعين بطيران أجنبي ويقصف العاصمة طرابلس الليلة مما تسبب في إصابات للمدنيين المارين من الطرقات، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
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