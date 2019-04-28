مصدر أمني: السلطات المصرية تغلق حدودها مع ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجانب المصري في منفذ السلوم أغلق الحدود بين ليبيا ومصر اعتبارا من الساعة 9 من مساء ليل السبت، لحين إشعار آخر لدواعي أمنية".

يتبع….

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