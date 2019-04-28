طيران حفتر يقصف تمركزات لقوات "الوفاق" جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

استهدف طيران يتبع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء السبت، تمركزات لقوات حكومة "الوفاق" جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب مصادر عسكرية لمراسل الخليج 365، فإن طيران استهدف معسكر القعقاع في منطقة الفلاح جنوبي طرابلس.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات تُسمع بوضوح في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

ووفق شهود عيان من "أبوسليم"، أحد أكبر أحياء جنوبي طرابلس، تحدثوا لـ"الخليج 365"، سمع أهالي الحي صوت انفجار قوي دون تحديد مكان القصف.

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من جانبها، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن مصدر عسكري إن طيران بدون طيار يقوم بقصف عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.