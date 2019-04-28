شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإنقاذ باكستاني حاول تهريب 120 «كبسولة مجهولة» داخل أحشائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى النور بمكة المكرمة في إنقاذ معمر باكستاني الجنسية عُثر في بطنه على كمية حبوب كبسولات مهربة في أحشائه تُقدّر بـ120 حبة.

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وأوضحت مصادر أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي بمكة استقبل حالة طارئة لمعتمر باكستاني في العقد الخامس من عمره يعاني من آلام مبرحة في بطنه لا يستطيع تحملها، وفي الحال تم عمل الفحص السريري له، ليتضح وجود كبسولات داخل أحشائه.

تم إدخاله بشكل عاجل لغرفة العمليات، وقام فريق طبي بإجراء عملية استكشاف وفتح بطنه، ليعثر على كمية كبسولات حبوب يُشتبه أنها مخدرات هرّبها داخل أحشائه.

وتمكّن الفريق من إنقاذ حياته واستخراج الكمية وتسليمها لإدارات المخدرات لفحصها، لمعرفة هل هي حبوب مخدرة أم عملية انتحار قام بها، وقد تم التحفظ عليه لحين تشافيه ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.