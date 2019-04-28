شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف أسباب التقلبات الجوية بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سبب تأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية في مثل هذه الأيام من فصل الربيع.

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها عبر “تويتر”، أن التقلبات المناخية التي تشهدها الممكلة في تلك الفترة سببها مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها.

وقالت الأرصاد في بيانها: “استكمالا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أجواء المملكة فإن الهيئة ما زالت تشير في توقعاتها أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية بسبب مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها، وهو ما يحدث لمملكة عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطي أجواء المملكة كاملة”.