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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غريب.. «لاندكروزر» يقتحم مطعماً بالمجاردة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - المجاردة:
تسببت سيارة، في محافظة المجاردة بعسير في حادث مروري غريب، جراء تصادمها بواجهة مطعم ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالغة دون إصابات في الأرواح.
وفوجئ القائمون على محل للوجبات السريعة بشارع بدر وسط المحافظة، باقتحام سيارة من نوع “لاندكروزر” للمحل، وتدمير زجاج واجهته والاستقرار بداخله.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن قائد المركبة فقد السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بيده، الأمر الذي تسبب في انحرافها واقتحامها المحل، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ اللازم حسب الاختصاص.
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