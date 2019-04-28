إطلاق نار قرب كنيس يهودي بكاليفورنيا.. وسقوط مصابين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق نار وقع في كنيس يهودي في مدينة سان دييجو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن قائد شرطة سان دييجو الأمريكية (لم تسمّه) قوله إنّ شخصًا اعتقل على خلفية إطلاق النار في كنيس "شاباد أوف باواي" اليهودي التي تقع في منطقة باواي.

وأسفر الحادث عن وقوع أربعة مصابين، حسبما ذكر الشرطة عبر "تويتر".

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وكان قائد الشرطة ذكر في تدوينة سابقة أنَّه يجري التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالب المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بعملها.

وفي تدوينة أخرى، طالب قائد الشرطة المواطنين بالبقاء بعيد عن موقع الحادث، وأنه يجري التعامل مع الموقف وعلاج المصابين، مطالبًا الجميع بعدم نشر أي معلومات غير موثقة، لأن الوضع يمكن أن يتغير.