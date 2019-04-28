على أريكة صفراء.. سخرية من احتفال ميلانيا ترامب بعيد ميلادها في البيت الأبيض

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أثارت صورة للسيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، نشرها البيت الأبيض على حسابه في تويتر بمناسبة عيد ميلادها، السبت، موجة من التعليقات الساخرة والطريفة.

وتحولت تغريدة «البيت الأبيض» للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترمب، إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر رواد موقع «تويتر» من «الاختيار الغريب» للصورة، حيث تظهر ميلانيا في الصورة أثناء جلوسها وحيدة على أريكة في البيت الأبيض وهي محاطة بمصورين.

وقام البيت الأبيض بوضع صورة لميلانيا، على «تويتر»، مرفقة معها عبارة «عيد ميلاد سعيد»... وتم التقاط هذه الصورة الشهر الماضي خلال اجتماع الرئيس دونالد ترمب مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

لكن الملاحظ ليس فقط أن ميلانيا تجلس وحدها، ولكن المصورين الذين يحيطون بها يركزون على الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء التشيكي وليس عليها.

الصورة المنشورة ظهرت فيها ميلانيا، بثوب أخضر طويل على الأريكة الصفراء الطويلة في البيت الأبيض محاطة بالطاقم الرئاسي وبالمصورين، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بعد أن أرفقت في تعليقات صور ساخرة أنتجت عبر الفوتوشوب – بحسب سكاي نيوز.

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ونشر مغردون عشرات الصور والتعليقات، حيث علقوا على جلوسها وحيدة في عيد ميلادها على جانب أريكة طويلة تتسع لأكثر من شخص.

وفي إحدى الصور المنتجة، نشرت نفس الصورة لكن بعد إقحام ترامب بجوارها بفنيلة بيضاء وهو يتناول البيتزا بجوارها، فيما ظهر معها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في صورة أخرى وهو قريب منها على الأريكة، كما ظهرت صور لعدد من المشاهير معها.

وفضلا عن التعليقات الرصينة التي تمنت لها عيد ميلاد سعيد، كتبت تعليقات أخرى طريفة، وتساءل مغردون "أين زوجها وطفلها"، وقال آخر "هذا يعني المرأة المؤثرة".

آخرون اعتبروا أن الصورة تظهر ميلانيا بطبيعتها وحقيقتها البسيطة، بعيدة عن ترامب الذي قد يسرق منها الأضواء، وهذا سبب جلوسها دون أية مؤثرات قد تسرق منها الحدث السعيد.

فكتب أحد الأشخاص: «ميلانيا ترمب جالسة بمفردها بينما يتجاهلها كل شخص في الغرفة لصالح شخص آخر»، وتساءل آخر عما إذا كان الموظفون المسؤولون عن حسابات التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض «يكرهون ميلانيا حقا».

وكانت السيدة الأمريكية الأولى قد احتفلت بعيد ميلادها الـ49 يوم (الجمعة) الماضي.