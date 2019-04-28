الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك عسكري - مدني في السودان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنّ الاجتماع بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير انتهى بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري - مدني مشترك.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، قولها إنّ قوى التغيير اقترحت تشكيلة المجلس من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

وأضافت المصادر أنّه تمّ رفع الاجتماع لإتاحة لاتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على يواصل الانعقاد غدًا الأحد لحسم نسبة التمثيل.

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وكان متحدثٌ باسم وفد قوى الحرية والتغيير في السودان قد أكّد إمكانية التوصُّل لاتفاق قريب مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن تشكيل مجلس سيادي.

وأضاف أنَّ النقاش والاجتماعات مع المجلس العسكري كانت مثمرة، مشيرًا إلى استمرار الجلسات حتى التوصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني.

وشدد وفد قوى الحرية والتغيير بعد لقائه بالمجلس الانتقالي، على أنه تم التأكيد على المطالبة بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.