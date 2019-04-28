قرد يتصفح إنستغرام بمهارة.. وفيديو يثير الدهشة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قرد شمبانزي وهو يتصفح مجموعة من الصور على تطبيق "إنستغرام"، ويختار بدقة الفيديوهات التي يراها مغرية، ليفتحها ويقوم بمشاهدتها.

ويظهر في بداية الفيديو القرد وهو يشاهد فيديو لشمبانزي آخر وهو يتأرجح من غصن شجرة ثم يهبط على كتف إنسان، ليقوم بعدها القرد بالخروج من صفحة هذا الفيديو.

والمثير للدهشة أن القرد كان يدرك أنه يتعين عليه المسح لجهة اليمين للخروج من صفحة الفيديو، والعودة إلى الصفحة السابقة التي تضمنت مزيدا من الصور مقاطع الفيديو على إنستغرام، فيما يجب عليه المسح للأعلى لمشاهدة المزيد من المنشورات.

وبعدها فتح الشمبانزي صورة وفيديو آخر لرجل يلامس أفعى، لكنه لم يشد انتباهه فسارع بالخروج منه والعودة للصفحة السابقة، لاختيار فيديو لرجل يحمل شمبانزي، ليشد الفيديو انتباه القرد تماما ويتابعه بتمعن.

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ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية الفيديو، لافتة إلى أنه حظي بنسبة مشاهدة ومشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر على موقع "ريديت".

وقال أحد مستخدمي تويتر، تعليقا على الفيديو: "من السهل تجاهل هذا الفيديو باعتبار أنه يوثق استخدام شمبانزي لإنستغرام، لكنه في الواقع يتصفح الصور عن عمد، ويختار الصور التي يجدها جذابة!".

يشار إلى أنه من غير الواضح المكان أو الوقت الذي تم تصوير هذا الفيديو فيه.